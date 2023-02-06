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Depremde can kaybı 2316'ya yükseldi
AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar , merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını açıkladı. Tatar, "Depremde yaşanan can kaybı 2316'ya yükseldi. 13293 yaralımız var" dedi.
Güncel 06.02.2023, 23:25 06.02.2023, 23:28
CAN KAYBI 2316'YA YÜKSELDİ
AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar "Depremde yaşanan can kaybı 2316'ya yükseldi. 13293 yaralımız var." dedi