Deniz sezonu Mersin'de açıldı!

Mersin'de 3 gündür artan sıcaklık nedeniyle termometreler 30 dereceyi geçti. Havanın güzel olmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Mersin'in Kızkalesi'nde yoğunluk oluşturdu.

'Denizde serinlediler, güzel havanın tadını çıkardılar'

Sahil bandının bir bölümünü dolduran tatilciler, denizde serinlerken şezlonglarda güneşlendi.

'Özellikle çocuklar hem denizin hem de kumsalın tadını çıkardı'

Ramazan ayı olması nedeniyle bazı vatandaşlar ise tekne turuna çıktı, sahil bandında yürüyüş yaptı.

Sezon, bayramla tamamen açılacak

Kendini kuma gömenlerin de olduğu Kızkalesi’nde, bayram ile birlikte tamamen sezon açılacak. (ensonhaber)