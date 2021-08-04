Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan YAŞ sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları:

"30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir."

"Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar'ın yaş haddi sebebiyle emekli olmasından ötürü, yerine 1. Ordu Komutanı Musa Avsever gelmiştir."

"44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süre ile uzatılmıştır. Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinde, 29 general ve amiral 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edilmiştir."