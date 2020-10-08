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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda konuştu
Güncel 08.10.2020, 16:02
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Erdoğan'ın konuşmasında satır başları;
- Dünyamız şimdi de koronavirüs salgını ile mücadele ediyor. Şimdiye kadar 1 milyondan fazla insanın hayatına mal olan bu salgın son bir asrın en büyük sağlık krizlerinden.
- Batılı gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği bir dönemde Afrika halkları salgın karşısında maalesef kaderlerine terk edildi.
- Covid-19 hastalığı küresel sistemdeki çarpıklıkları gösterirken, sistemin yapısından kaynaklanan eşitsizlikleri daha da derinleştirdi. Bugüne kadar 1,5 milyon civarında Afrikalı dostumuzun bu hastalığa yakalanmasından büyük üzüntü duyuyoruz.
- Dünya Sağlık Örgütü'nün güncel raporları kıta genelinde vaka ve vefat sayılarında düşüşü işaret ediyor. Bu eğilimin 7 haftadır devam etmesi, hepimiz için en büyük teselli kaynağıdır.
- Türk malı solunum cihazlarının, maske ve tulumların Afrika'nın virüsle mücadelesine yaptığı katkıları görmekten gururluyuz.
- Afrika ülkelerinden her yıl binlerce kardeşimiz hastalıklarının şifasını Türkiye'de, Türk hastanelerinde arıyor. Yatırımlar, teknik destekten ilaç ve tıbbi malzeme ticareti, sağlık turizmi gibi birçok boyutu olan bu alanda işbirliğimizi daha da ilerletebiliriz.
- Türk firmaları yurtiçinde ve yurtdışında gerçekten takdire şayan bir tutum sergilediler. Lojistik sıkıntılara ve karantina önlemlere rağmen Afrika'daki şirketlerimiz salgın döneminde özveriyle çalışmalarını sürdürdüler.
- Kıta sathında 12 olan büyükelçilik sayımızı 42'ye, ticaret müşavirliklerimizin sayısını ise 26'ya yükselttik.
- Savunma sanayi Türkiye'nin son yıllarda adeta destan yazdığı sektörler arasındadır.
- Bugün Türk firmalarının Afrika genelinde üstlendiği projelerin toplam değeri yaklaşık 70 milyar dolara ulaşmıştır.
- Sağlık turizmi konusunda fiyat kalite açısından Türk sağlık sektörünün yıldızı giderek parlıyor.
- Diplomatik misyonlarımızın yanı sıra Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Anadolu Ajansı ve Türk Hava Yolları gibi kurumlarımız da kıtadaki varlığımızı yaygınlaştırdı.
- Türkiye ile Afrika birbirine çok uzak görünüyordu. İşe önyargıları kırarak başladık.
- 2014 yılında Malabo da olmak üzere 2 kez Türkiye-Afrika ortaklık zirvesi düzenledi.
- Cumhurbaşkanlığım süresince 28 Afrika ülkesini ziyaret ettik.
- 47 ülke ile ticari ve ekonomik işbirliği anlaşması, 30 ülkeyle de yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması imzaladı. Ayrıca 13 ülke ile çifte vergilendirmenin önlenmesi antlaşması ve 5 Afrika ülkesi ile serbest ticaret anlaşması imzalandı.
- Tüm bu gayretlerimiz neticesinde 2003 yılında Afrika kıtası ile 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2019 yılında 26,2 milyar dolara ulaştı.
- Afrika ile ilişkilerimizin özü samimiyettir, kardeşliktir. Birlikte yol yürümeyi istiyoruz.
- Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları sebebiyle Dağlık Karabağ bölgesinde sıcak çatışmalar yaşanıyor.
- Dağlık Karabağ yaklaşık 30 yıldır Ermenistan tarafından işgal edilmiş bir Azerbaycan toprağıdır.
- Birleşmiş Milletler ve AGİT'in açık kararlarına ve çağrılarına rağmen, Ermenistan bu topraklardan çekilmemiştir.
- Türkiye olarak tüm kalbimizle Azerbaycan'ın topraklarını geri almak için yürüttüğü haklı mücadelesini destekliyoruz.
- Adalet ve hakkaniyeti savunan tüm ülkeleri Azerbaycan'a destek olmaya çağırıyoruz.
- Afrikalı dostlarımız başta Filistin davası olmak üzere işgale karşı hep en güçlü tepkiyi vermişlerdir.
- Dağlık Karabağ'ın işgalinden kurtarılmasında da sizlerin Azerbaycan'ın yanında yer alacağına inanıyoruz.
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