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Menajerimi Ara oyuncu kadrosu dikkat çekiyor: Menajerimi Ara oyuncuları kimler konusu ne? İşte oyuncuların isimleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun’a gidiyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketi sonrası büyük hasar meydana gelen Giresun'a gidiyor. Erdoğan'ın üçü asker dokuz kişinin hayatını kaybettiği bölgeye cumartesi günü gideceği öğrenildi. Sel felaketinden zarar gören Dereli, Yağlıdere ve Doğankent'te yüzlerce bina ve araç hasar gördü.
Güncel 26.08.2020, 16:37
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|99
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|81
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|66
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|Takımlar
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|38
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|38
|70
|4. Sevilla
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|38
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