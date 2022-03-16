Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreninde konuştu!

Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreninde Cumhurbaşkanı açıklamalarda bulundu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gazilere mücadeleleri sebebiyle en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün burada 26 şehit yakını ve gazimizin Devlet Övünç Madalyası'nı tevcih ediyoruz. Ülkemiz genelindeki 376 şehit yakını ve gazimize madalyalarını tevcih etmiş oluyoruz.

Bu topraklar bize can verip kahramanların emanetidir. Ay yıldızlı bayrağımız nazlı nazlı dalgalanıyorsa, milletçe tarih sahnesinde varlığımızı özgürce idame ettirebiliyorsak şüphesiz bu şehit ve gazilerimizin fedakarlığı sayesindedir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin asıl mükafatlarının ebedi alemde Allah katında verileceğini biliyoruz.

Gazilerimiz için de çok büyük müjdeler vardır. İnancımıza göre şehitlik ve gazilik herkese nasip olmayan büyük bir şeref payesidir. Şehit yakını olmanın vakarını layıkıyla taşıyan her bir kardeşimi tebrik ediyorum. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmayı devlet olarak en öncelikli görevlerimiz arasında görüyoruz. Tazminattan maaşa kadar şehit yakınlarına ve gazilerimize tanınan pek çok imkan bulunuyor. Devletimiz iyi ve kötü günlerinizde her daim yanınızdadır. Son 20 yıldır olduğu gibi gelecekte de sizleri en iyi, en mükemmel şartlarla buluşturmaya devam edeceğiz.

Türkiye 40 yıldır terör belası ile mücadele halindedir. Emniyet mensuplarımızdan sivil vatandaşlarımıza kadar her kesimden binlerce canımızı şehit verdik.

Terörle mücadelede çektiğimiz onca çilenin mücadelenin sabrın neticelerini almaya başladık. Ülkemiz terörün her türlüsüyle bu mücadele önemli başarılara imza atıyor. Bir dönem çakalların gezdiği dağlarda bugün kınalı kuzular geziyor.

Bölücü terör örgütünün zulmünden kurtuldukça yatırımlar artıyor. Vatandaşlarımız yarına umutla bakıyor. Yaz kış demeden yılın 365 günü operasyonlarımız devam ediyor. Teröristlerin tepelerine biniyor, nerede olursa olsun inlerini başlarına geçiriyoruz.

Yerli ve milli insansız hava araçlarımızla terör baronlarına nefes aldırmıyoruz. Bu katil sürülerine yaptıklarını misliyle ödetiyoruz.

Bugünlerimiz nasıl dünümüzden daha aydınlıksa, yarınlarımız daha da aydınlık olacak. Türk milleti 21. yüzyıla damgasını vuracak. Rabbim yar ve yardımıcımız olsun. (yenişafak)