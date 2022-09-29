Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuşmasından satır başları

" Bunların yaptığı hükümet eleştirisi değil, devlet düşmanlığı derken bunu kast ediyorum. CHP milli güvenlik sorundur"

"Amerika'nın Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ne içerik ne zamanlama bakımından izahı yoktur. Rum Yunan ikilisinin Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarı tehdit eden adımlarını görmezden gelen hatta teşvik eden Amerika, bu adımıyla adada silahlanma yarışına yol açacaktır. Biz de Kuzey Kıbrıs'ta ne gerekiyorsa bu adımları attık."

"Barış için ben umutsuz değilim ama bir anda netice alırız dersek bu da hayal olur. Referandum olayı sıkıntıyı getiriyor. Böyle bir referanduma gidilmeseydi de bunları diplomasi yoluyla çözebilseydik, çözebilselerdi. Zelenski 4 bölge ile ilgili desteklerimizi işitiyor. Putin ile görüşerek bu sorunu çözmemizi istiyor. Putin ile bu konuyu yarın etraflıca ele almayı düşünüyorum."

"Ukrayna'nın işgal altındaki bazı bölgelerindeki referandum kararı daha endişe verici. Diplomasi çabalarını zora sokuyor. Burada bir ilhak olabilir. Tanıdığım Sayın Putin kafasına bir şeyi koyduysa yapar."

"Nükleer savaşa gitmenin bedeli felaket. Bunu bırak konuşmayı düşünmemek gerekir. Diplomasi yoluyla bu işi çözmek, en isabetli adım olacaktır."

"Suriye'de terör örgütü milli güvenliğimizi tehdit etmeye devam ederse bizim kararlı mücadelemiz devam edecektir. Sahada her türlü tedbiri alıyoruz. Bizim için esas unsuru milli güvenliğimiz oluşturuyor. Milli güvenliğimizi tehdit eden yerlere karşı gerekli adımı atarız."

"Arsa sayısını 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz, bizim parasal olarak bir sıkıntımız yok"

"2022 yılında büyümenin yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyorum, daha iyisi olacak ama daha kötüsü olmayacak."

"2023 yılında uygulanacak asgari ücret için asıl tespiti Aralık ayında yapacağız. "

"EYT'yi son aşamaya getirdiklerini biliyorum. Bize sunduklarında gerekli değerlendirmeyi yapacağız. "

"Doğalgazımız Rusya'dan geliyor. Herhangi bir sorunumuz yok. Bize artı değerler katması konusunda Putin ile görüşmelerim var. "

"Temennim faizin biraz daha inmesi. Biz yıl sonuna kadar faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz. Biz paramıza değer kazandırmak gayretinde olacağız, faizi düşürmek suretiyle."

"Sinop'ta bir nükleer enerji santralinin adımını atacağız. Bununla ilgili Sayın Putin'le etraflı görüşmelerim oldu ve bu görüşmeleri devam ettiriyoruz."

"Faiz noktasında yüzde 12'ye indirdik. Bundan sonra yukarı çıkma yok, daha da aşağı inecek. Bu enflasyonu da indirecek.

"Bizim Merkez Bankamızın döviz rezervi onların beklediği yerlerde değil, hamdolsun iyi bir konumdayız. Biz bu döviz rezervini daha güçlendirerek, artırarak merkez bankaları da kamu bankalarını yeri geldiğinde finanse edebilecek. Merkez Bankası'nın gücünü kaybetmesini bekleyenler kusura bakmasınlar, onlar avucunu yalamaya devam edecekler."

"(TOGG) Ürkütücü bir fiyat ortaya çıkacağına ihtimal vermiyorum. 29 Ekim'e yetiştirmeyi istiyoruz."