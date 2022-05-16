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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Finlandiya ve İsveç açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Güncel 16.05.2022, 20:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Finlandiya ve İsveç açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO adımına ilişkin, "Teröristleri teslim etmeyeceklerine dair mesajları var. Bu iki ülkenin NATO'ya girmelerine 'Evet' demeyiz" dedi.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Cezayir ile ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırıyoruz.

Görüşmelerimizde Türkiye- Cezayir ilişkilerini kapsamlı bir şekilde ele aldık.

Aziz kardeşim Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ve heyetine hoş geldiniz diyorum.

Cezayir'den ülkemize 17 yıl aradan sonra cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan bu tarihi ziyaretle ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırıyoruz.


Bu sene aynı zamanda diplomatik ilişiklerimizin 60. yılına tekabül ediyor. Ortak mazimiz 500 yıl önceye kadar dayanıyor.

İkili ilişkilerimizi yeni bir düzeye taşıyan Yüksek Düzeyli İş Birliği Teşkilatımızın ilk toplantısını gerçekleştirmek bugüne nasip oldu.

İş birliğimizi daha da ileriye taşımayı bir kez daha karşılıklı olarak teyit ettik.

Salgına rağmen ticaret hacmimiz yüzde 35 artarak 4,2 milyar dolar düzeyine ulaştı. Yeni hedefimiz 10 milyar dolar.

Bin 400'ü aşkın Türk firması Cezayir ekonomisinin gücüne güç katıyor.

Görüşmelerimizde Afrika ve İslam dünyasındaki meseleleri de ele aldık. Cezayir, Afrika'nın yer yüzü ölçümleri bakımından en büyük ülkesi olması yanı sıra kıtanın lider ülkelerinden biridir.

Cezayirli kardeşlerimiz Afrika'nın tamamında oynadıkları rolü takdirle karşılıyoruz. Türkiye olarak biz de Afrika'daki kardeşlerimizle işbirliğimizi güçlendirmeye çalışıyoruz.

Afrika Kıtası'nda barış ve istikrarın temininde önemli rol oynayan iki ülke olarak savunma sanayi alanında işbirliğini güçlendirmekte kararlıyız. Türkiye Muhaarif Vakfımız da Cezayir'de kuracağı okulla, Cezayirli kardeşlerimize kaliteli eğitim sunacaktır. Madencilikten çevreye, eğitimden, kültüre biraz önce imzaladığımız anlaşmalarla ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik.

Tarım alanında, hayvancılık alanında deneyimlerimiz var. Cezayir çok büyük bir alana sahip. Su sıkıntısı adeta olmayan bir ülke konumunda. Her iki ülkenin kazan kazan esasına göre ihracatların yapılabilebileeğini değerlendirdik.

İnşallah Türkiye ile Cezayir arasındaki bağların nerelere ulaştığını ortaya koyabiliriz. 

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ADIMI

Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık ve net bir tavrı söz konusu değil. Bu süreç içerisinde biz terör örgütlerine karşıyız deseler bile, teröristleri teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var. 

Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler, kusura bakmasınlar yorulmasınlar.

Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz.

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