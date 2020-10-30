Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">İzmir’de meydana gelen <a href="https://twitter.com/hashtag/deprem?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#deprem</a>'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. <br><br>Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik.</p>— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) <a href="https://twitter.com/RTErdogan/status/1322155670788055046?ref_src=twsrc%5Etfw">October 30, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>