banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar, Euro ve Altın kritik seviyede
Dolar, Euro ve Altın kritik seviyede
Bakan Pakdemirli'nin arızalanan uçağı Malatya'ya acil iniş yaptı
Bakan Pakdemirli'nin arızalanan uçağı Malatya'ya acil iniş yaptı
Cuma namazı kılınacak mı? Bugün camiler açık mı?
Cuma namazı kılınacak mı? Bugün camiler açık mı?
İstanbul'da kira ortalaması bin 677 TL
İstanbul'da kira ortalaması bin 677 TL

Cuma namazı 16 Nisan 2021 İstanbul Cuma namazı kaçta, öğle ezanı ne zaman?

16 Nisan 2021 Cuma namazı saati bugün ibadet görevini gerçekleştirmek üzere namaz kılacak olan kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Cuma saatleri İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentler başta olmak üzere tüm illerde sıklıkla araştırılıyor. Peki, bugün Cuma namazı kaçta, öğle ezanı ne zaman okunacak?

Güncel 16.04.2021, 11:32
3
Cuma namazı 16 Nisan 2021 İstanbul Cuma namazı kaçta, öğle ezanı ne zaman?

İl il Cuma namazı saatleri ile ilgili bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılıyor. Diyanet’in verilerinin esas alındığı cnnturk.com namaz vakitleri sayfası üzerinden illerdeki Cuma saatleri kolaylıkla öğrenilebiliyor. Peki, bugün hangi ilde öğle ezanı ne zaman okunacak?

CUMA NAMAZI SAATİ DİYANET… 16 NİSAN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet verileri esas alınarak hazırlanan listede bazı iller için 16 Nisan 2021 Cuma vakti şu şekilde…

  • İSTANBUL CUMA SAATİ  13:09
  • ANKARA CUMA VAKTİ  12:53
  • İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ   13:16
  • ADANA CUMA NAMAZI VAKTİ  12:44
  • BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?  13:09
  • ANTALYA CUMA KAÇTA?  13:02
  • KONYA CUMA VAKTİ KAÇTA?  12:55
  • DİYARBAKIR CUMA NAMAZI NE ZAMAN?  12:24
  • ESKİŞEHİR CUMA NAMAZI KAÇTA?  13:03
  • MERSİN  CUMA VAKTİ NE ZAMAN?  12:46
banner473
#cuma namazı
Yorumlar (0)
banner470
13°
parçalı az bulutlu