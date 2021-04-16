Cuma namazı 16 Nisan 2021 İstanbul Cuma namazı kaçta, öğle ezanı ne zaman?

İl il Cuma namazı saatleri ile ilgili bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılıyor. Diyanet’in verilerinin esas alındığı cnnturk.com namaz vakitleri sayfası üzerinden illerdeki Cuma saatleri kolaylıkla öğrenilebiliyor. Peki, bugün hangi ilde öğle ezanı ne zaman okunacak?

CUMA NAMAZI SAATİ DİYANET… 16 NİSAN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet verileri esas alınarak hazırlanan listede bazı iller için 16 Nisan 2021 Cuma vakti şu şekilde…