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Cuma namazı 16 Nisan 2021 İstanbul Cuma namazı kaçta, öğle ezanı ne zaman?
16 Nisan 2021 Cuma namazı saati bugün ibadet görevini gerçekleştirmek üzere namaz kılacak olan kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Cuma saatleri İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentler başta olmak üzere tüm illerde sıklıkla araştırılıyor. Peki, bugün Cuma namazı kaçta, öğle ezanı ne zaman okunacak?
Güncel 16.04.2021, 11:32
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İl il Cuma namazı saatleri ile ilgili bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılıyor. Diyanet’in verilerinin esas alındığı cnnturk.com namaz vakitleri sayfası üzerinden illerdeki Cuma saatleri kolaylıkla öğrenilebiliyor. Peki, bugün hangi ilde öğle ezanı ne zaman okunacak?
CUMA NAMAZI SAATİ DİYANET… 16 NİSAN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet verileri esas alınarak hazırlanan listede bazı iller için 16 Nisan 2021 Cuma vakti şu şekilde…
- İSTANBUL CUMA SAATİ 13:09
- ANKARA CUMA VAKTİ 12:53
- İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 13:16
- ADANA CUMA NAMAZI VAKTİ 12:44
- BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 13:09
- ANTALYA CUMA KAÇTA? 13:02
- KONYA CUMA VAKTİ KAÇTA? 12:55
- DİYARBAKIR CUMA NAMAZI NE ZAMAN? 12:24
- ESKİŞEHİR CUMA NAMAZI KAÇTA? 13:03
- MERSİN CUMA VAKTİ NE ZAMAN? 12:46