Çöp dökmek için evden çıkan eşi geri dönmedi

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Çanakçılar köyünde yaşayan 49 yaşındaki Şeref Okul ile 1,5 yıl önce evlenen 30 yaşındaki Nazlı Okul, dün sabah çöpü dökeceğini söyleyerek evden çıktı.

Geçen sürede eşine ulaşamayan Şeref Okul, durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, Nazlı Okul’u bulmak için çalışma başlattı.

"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"

Dün sabah eşinin kahvaltıdan sonra evden çöp dökmek için çıktığını söyleyen Şeref Okul, “Eşim saat 10.00 gibi evden çıktı. O saatten sonra hiçbir haber alamadık. Dün jandarmaya gittim, eşimin kaybolduğunu söyledim. Bugün de araştırma yaptılar ama hala bir iz yok. Kendisinin hayatından endişe ediyorum. Eşim hala bulunamadı. Görenlerin bilenlerin jandarmaya haber vermelerini rica ediyorum” dedi.

Nazlı Okul’un Şeref Okul’la ikinci evliliğini yaptığı ve ilk evliliğinden 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

(Ensonhaber)