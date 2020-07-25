CHP Niğde Milletvekili Gürer’in, Basında Sansürün Kaldırılmasının 112’inci yıldönümü mesajı: “Basında sansür ve baskı hortladı”

Gürer, 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının Yıldönümü ve Basın Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, sadece yazdıklarından dolayı, yaratılan bahanelerle gazetecilerin hapse atıldığı, iktidara yakın olmayan her düşünce, görüş ve eleştirinin neredeyse ağır cezalık suç sayıldığı bir dönemde basın bayramından söz etmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bundan 112 yıl önce basında sansürün kaldırıldığını anımsattı. Basında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz’un belirli dönemlerde Basın Bayramı olarak kutlandığını hatırlatan CHP Milletvekili Gürer, ancak günümüzde gazetecilere uygulanan baskılar, ayrıştırmalar ve farklı bahanelerle gazetecilerin hapse atılmasının, 24 Temmuz’un bayram olarak kutlanacak bir tarafının kalmamasına neden olduğunu ifade etti.

Türkiye’de onlarca gazetecinin, sadece yazdıklarından dolayı cezaevinde olduğunu ifade eden CHP Milletvekili Gürer, “AKP iktidarı kendisine yakın olmayan hiçbir düşünceyi kabul edemiyor. En küçük bir eleştiriyi bile suç sayacak mekanizma geliştirdiği için eleştiri yapan gazetecilere çeşitli bahanelerde yüklenen farklı suçlar, onların hapse girmesine neden oluyor. Bu nedenle günümüzde sansürün kaldırıldığı 1908 yılından önce uygulanan sansürden bile daha fazla sansür uygulanıyor, baskı yapılıyor” diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’de gazetecilere baskı ve yaptırımın en çok uygulandığı bir dönemden geçildiğine de işaret ederek, “Basında sansürün kaldırılışının 112’inci yıldönümü dolayısıyla, ülkemizin gazetecilerin yazdıklarından dolayı hapse atılma korkusu yaşamadığı günlere kavuşmasını diliyorum. Bu vesileyle sadece yazdıklarından dolayı hapse atılan gazetecilerin bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını umut ediyorum. Her türlü baskıya rağmen, halkın doğru haber alma hakkını savunarak görevlerini yerine getirmeye çalışan tüm medya mensuplarını özverili çabalarından kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer FETHİ Gürer: “ Ulusal ve yerel basın ile özgür yayın yapan Televizyon kanalları sansür ve baskı altında olmadan öte yoğun bir ekonomik baskı altındadır. Sarı basın kartı dahi kontrollü verildiği bir süreçte sürekli basın mensuplarının hakları daraltılmaktadır. Halkın haber alma özgürlüğünü sahiplenen gazete, televizyon ile yazarlar ise kontrol ve denetim altına alınmak istenmektedir. Hâlihazırda basın ve televizyonların yaklaşık % 95 ini kontrol altında tutan iktidar denetim ve kontrol altına alamadığı kurum, yazar, muhabir ve diğer kesimler için en ağır yaptırımları uygulayabilmektedir. RTÜK ve Basın İlan Kurumu, iktidarın özgür basına karşı baskı uyguladığı bir yapıya dönüşmüştür. Basın özgür olması demokrasinin ülkemizdeki durumunun da göstergesidir “ diye konuştu.