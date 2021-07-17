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CHP'li Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un alkol alırken söylediği sözlere tepki

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt bazı partililerle birlikte bir restoranda alkol alırken söylediği sözler tepkilere neden oldu.

Güncel 17.07.2021, 11:34
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Belediye başkanı gelen tepkiler üzerine paylaşımı sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

Edinilen bilgiye göre 2019 yerel seçimlerinde CHP'den aday olarak belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, partisinin meclis üyelerinden Gökhan Göktepe ve bazı partililerle bir restorana gidip alkol alıp eğlenmeye başladı.

Başkan Bozkurt müzik eşliğinde eğlenirken masasındaki partililere “Çok şanslısınız. MHP'li, AK Partili bir belediye başkanınız olsa şimdi camideydiniz” dedi. Başkan Bozkurt ve beraberindekilerin eğlendiği anlar ve söylediği sözler yine aynı masada oturan bir partili tarafından cep telefonu ile kaydedilip sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Bozkurt'un Çok şanslısınız. MHP'li, AK Partili bir belediye başkanınız olsa şimdi camideydiniz” şeklindeki sözlerine kısa sürede tepkiler gelmesi üzerine paylaşım yayından kaldırıldı.

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