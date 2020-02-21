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Ceren Damar davası sonuçlandı

Ankara'da 27 yaşındaki araştırma görevlisi Ceren Damar'ı öldüren sanık Hasan İsmail Hikmet ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Ceren Damar davası sonuçlandı

Ankara'da 27 yaşındaki araştırma görevlisi Ceren Damar'ı öldüren sanık Hasan İsmail Hikmet ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

21 Şubat 2020 Cuma 16:23
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Ceren Damar davası sonuçlandı

Ankara'da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet, asistan hoca olarak derslerine giren ve kopya çekerken kendisini yakalayan araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'i, odasında basıp 10 kez bıçakladı ve bir el de silahla vurarak ölümüne neden olmuştu.

24 Ocak 2020 tarihli davada erteleme kararı verilmişti.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4. duruşmasında karar çıktı.

Mahkeme "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü.

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