BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI DR.HASAN AKGÜN BİNLERCE VATANDAŞI YOĞUN KARDA MAHSUR KALMAKTAN KURTARDI!

HASAN AKGÜN BİNLERCE VATANDAŞI MAĞDUR OLMAKTAN NASIL KURTARDI?

Belediye başkanı Hasan Akgün yoğun kar yağışı sırasında Esenler'den Büyükçekmece istikametine aracı ile giderken yoğun kara yakalanmış, karın şiddetini arttırmasıyla trafik durmuş ve İstoç civarında yaklaşık 15 saat mahsur kalmıştı.

Aracı otoyolda bırakmak zorunda kalan Hasan Akgün beraberindeki ekiple en yakın AVM olan Mall Of İstanbul'a sığınmak için yürümeye başlamış. Bir iki saatlik yürüme sırasında Mall Of İstanbul'a ulaşan Hasan Akgün ve beraberindeki ekip Mall Of İstanbul'un kapalı olduğunu görür. Çünkü İstanbul Valiliğince alınan karar neticesinde yoğun kar sebebiyle AVM'ler erken kapatılmıştı.

Hasan Akgün hemen iş adamı Aziz Torun'u telefonla arayarak durumu izah eder; Yoğun kar sebebiyle trafiğin durduğunu, binlerce vatandaşın evlerine ulaşmasının mümkün olmayacağını izah eder. Mağdur olan binlerce vatandaşın ısınma, konaklama ve diğer acil ihtiyaçlarını giderebilmesi için Mall Of İstanbul'un açılmasını rica eder. İş adamı Aziz Torun bu çağrıya kayıtsız kalmaz ve hemen Mall Of İstanbul'un açılması talimatını verir. Bu şekilde binlerce insan Mall Of İstanbul'a girmiş ve yoğun karda mahsur kalmaktan kurtulmuş.

Aradan birkaç saat daha geçtikten sonra Hasan Akgün, aynı durumun E-5 otoyolunda da yaşandığı haberini alır. Yine iş adamı Aziz Torun'u arayarak E-5 Beylikdüzü istikametinde bulunan Torium AVM'nin açılmasını rica eder. Yine bu çağrıya kayıtsız kalmayan Aziz Torun, Torium AVM'yi açtırır ve binlerce insan, ısınma konaklama ve diğer acil ihtiyaçlarını gidermek için AVM'yi kullanır.

Hasan Akgün ve çile gecesini Mall of Istanbul ile Torium AVM de geçiren binlerce İstanbullu iş adamı Aziz Torun a teşekkür ettiler.

Büyükçekmece'de yaptığı çalışmalarla bölge halkının takdirini toplayan Hasan Akgün, yoğun kar altında vatandaşları mağdur olmaktan kurtardığı için bütün İstanbul'un takdirini topladı.