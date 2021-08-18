Burka ne demek?

Afganistan'da Taliban yönetimi 20 yıl sonra yeniden ele geçirdi. Devlet memurları ve özel sektör çalışanlarını gündelik işlerine dönmeye çağıran Taliban kültürel işler sorumlusu Enamullah Samangani, "Şeriat çerçevesinde kadınlar da hükümet yapısı içerisinde yer almalılar" dedi. Burka giyme zorunluluğu yeniden gündeme geldi. Peki, burka nedir?

BURKA NEDİR?

Burka, her taraftan kapalı, giyenin önünü görmesi için yüz kısmı kafesli çarşaftır. Taliban yönetimi zamanında Afganistan'da giyilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Yeni yönetimle serbest bırakılmasına rağmen, halk bazında büyük bir değişim görülmemiştir. Bunun dinî, geleneksel ve sosyal sebepleri olduğuna dair yorumlar yapılmıştır. Şu anda yaygın olarak Afganistan, Pakistan ve Hindistan'ın kuzey bölgesinde rağbet görmekle beraber, dünyanın hemen her yerinde kullanılmaktadır.

Ayrıca bazı koyu Yahudi mezhepleri de burka benzeri tüm vücudu örten kıyafetler giymektedirler.

Şimdilerde Afganistan'ın yönetimine geçen Taliban yeniden burka giyilmesini gündeme getirdi.