Bina sahibi istemeyince İmamoğlu'nun astırdığı bayrak indirildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Lig'de ilk sırada yer alan ve Süper Lig'e çıkmak için avantajlı durumda bulunan Giresunspor'a başarı dileğinde bulunduğunu göstermek amacıyla CHP Giresun İl Başkanlığı'na 10 metre büyüklüğünde üç bayrak gönderdi.

"SÜPER LİG YOLUNDA BAŞARILAR"

CHP İl Gençlik Kolları da bir binaya üzerinde "Giresunspor'umuza Süper Lig yolunda başarılar dilerim" yazılı bayraklardan birisini astı.

"YA BAYRAĞI İNDİR YA DÜKKANI BOŞALT"

Sözcü'nün haberine göre bayrağın binaya asılmasına izin veren ve kiracı olan işletmeciyi, binanın mal sahibi arayarak "Ya bayrağı indir ya dükkanı boşalt" dedi. Olayların bu şekilde gelişmesinin ardından söz konusu bayrak, asıldığı yerden indirildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Giresun Valiliği de konuya ilişkin bir açıklama yaptı:

"Bazı sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden, 6 Nisan Salı günü yapılan paylaşımlarda 'Ekrem İmamoğlu adıyla asılan afişi valiliğin kaldırdığı ortaya çıktı!' başlığıyla yer alan asılsız haberlerle ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bir açıklama yapılmasına gerek görülmüştür. Haber ve paylaşımlarda yer alan afişin asılmasından veya kaldırılmasından bilgimiz yoktur. Söz konusu olaydan sosyal medya üzerinden gelen mesajlar aracılığıyla haberimiz olmuştur. Yaptırılan araştırmada söz konusu afişin bina maliklerinin izni olmadan asıldığı için yine bina maliklerinin talebi üzerine asan kişi veya kişilerce asıldıktan kısa bir süre sonra kaldırıldığı anlaşılmıştır."