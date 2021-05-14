Bilal Koçak Açık Kalp Ameliyatı Oldu

Tıkanan 3 damarı başarılı bir şekilde değiştirildi

Ekovitrin Medya Grubu Kurucu Ortağı, Yönetim Kurulu Üyesi, Ekovitrin Dergisi ve Ekovitrin.com sitesi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Bilal Koçak Özel Çamlıca Erdem Hastanesinde 8 Mayıs Cumartesi günü açık kalp ameliyatı oldu. Operasyon kalp ve damar cerrahı Op. Dr. Özkan Kantarcı, Op. Dr. Konul Ahmedova, kardiyoloji doktor Muhammet Fatih Ayçiçek ve ekibi tarafından gerçekleştirildi. Baypass ameliyatında Bilal Koçak’ın tıkanan 3 damarı başarılı bir şekilde değiştirildi. Bilal Koçak 1 haftalık tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.

Koçak'tan teşekkür mesajı

Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak ameliyat sonrasında şu teşekkür mesajını yayınladı: