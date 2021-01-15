BEKAROĞLU: ÇAYKUR VARLIK FONUNDAN ÇIKARILSIN

ANKARA-CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde ÇAYKUR'un 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporunda yer alan finans sorununa değinen Bekaroğlu, "Çaykur’da kredi kullanma ihtiyacı, esasen, birkaç ay içerisinde alınıp, hemen ödenmesi gereken yaş çay yaprağı alımlarının finansmanı ile sınırlı ve yılsonuna doğru çay satışlarından gelen hasılat ile geri ödenmekte iken giderek yıla yayılan ve genel nitelikte, kalıcı bir finansman ihtiyacına dönüşme eğilimi göstermektedir. Bu durum finansman giderlerinin artışı yoluyla Çaykur’un zararının katlanarak artmasına neden olmaktadır.

Çaykur’un Varlık Fonuna devri de bu durumu engelleyememiştir." dedi. Bu konuda ne tür tedbirler almayı düşündüğünü Bakan Pakdemirli'ye soran Bekaroğlu, 15.06.2020 tarih ve 22532 sayılı soru önergesinde ÇAYKUR'un zararının nedenini sorduğu Bakan'ın 04.08.2020 tarihli yazısı ile verdiği cevabın, önceki Genel Müdür İmdat Sütlüoğlu'nun Çaykur'un zarar etme nedeni olarak Hükümet'in kuru çay fiyatlarına zam yapmamasını göstermesi ile aynı cevap olduğunu ifade ederek, Bakan Pakdemirli'den, kuru çaya 2019'da kısa aralıklarla iki kez %15 zam yapıldığı halde aynı yıl ÇAYKUR'un 733 milyon TL zarar etmesinin nedenini açıklamasını istedi.

ZARARI HÜKÜMETE BAĞLAYAN SÜTLÜOĞLU'NUN İSTİFASI İSTENMİŞTİ!

Bilindiği gibi, 24 Nisan 2018'de dönemin ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, düzenlediği basın toplantısında ÇAYKUR'un zararının gerekçesi olarak; kuru çaya yapılan fiyat ayarlamasının geri alınmasını göstermişti. Bu açıklamadan iki gün sonra Sütlüoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine istifa ettiğini duyurmuştu. ÇAYKUR'un zararını kuru çaya zam yapılmamasına bağlayan genel müdürün görevden el çektirilmesine neden olan cevabı Bakan Pakdemirli'nin tekrarladığını hatırlatan Bekaroğlu, zararın Hükümetin yanlış politikalarından kaynaklandığını düşünen Bakan Pakdemirli'nin istifa etmesi gerektiğini vurguladı.

ÇAYKUR'da Sütlüoğlu döneminde JP53 ve Stevia (Şeker otu) projeleri için harcanan milyonlarca liranın da Çaykur'un zarar hanesine yazıldığını kaydeden Bekaroğlu, önceki genel müdürün istifası sonrası bu projelerin de rafa kalktığını belirterek, yeni Genel Müdür Yusuf Ziya Alim'in "Çaykur'un JP53 diye bir projesi yoktur" şeklindeki açıklamasını hatırlatıp, nihai sonuca ulaşmayan projeler nedeniyle ÇAYKUR'un zararını katlayan sorumlular hakkında soruşturma açılmasını isteyerek Bakan Pakdemirli'den şu sorularına cevap istedi:

1-Çaykur, kuru çaya 2019 yılında Haziran ve Ağustos aylarında iki kez %15 oranında zam yapılmış olmasına karşın neden 733 milyon TL zarar etmiştir?

2-Çaykur’un JP53 diye bir projesi var mıdır? Bu proje için ne kadar para harcanmıştır? Bu bir AR-GE çalışması ise; şimdiki Genel Müdür neden ÇAYKUR’un böyle bir projesi olmadığını açıklamıştır? Bu proje ile Çaykur’u zarara uğratanlar hakkında soruşturma açmayı düşünüyor musunuz? Bu projeden dolayı yol açılan kamu zararı ilgililerden tahsil edilecek midir?

3-Birkaç yıl deneme üretimi yapıldıktan sonra üretim tesisi kurulan ve genel müdür değişikliği sonrası rafa kaldırılan Stevia projesi için ne kadar para harcanmıştır? Bu proje neden rafa kaldırılmıştır? Bu proje ile Çaykur’da zararın artmasına yol açanlar hakkında soruşturma ve zararın tazmini noktasında girişimleriniz olmuş mudur?

4-Çaykur’da kredi kullanma ihtiyacı, esasen, birkaç ay içerisinde alınıp, hemen ödenmesi gereken yaş çay yaprağı alımlarının finansmanı ile sınırlı ve yılsonuna doğru çay satışlarından gelen hasılat ile geri ödenmekte iken giderek yıla yayılan ve genel nitelikte, kalıcı bir finansman ihtiyacına dönüşme eğilimi göstermektedir. Bu durum finansman giderlerinin artışı yoluyla Çaykur’un zararının katlanarak artmasına neden olmaktadır. Çaykur’un Varlık Fonuna devri de bu durumu engelleyememiştir. Bu konuda ne tür tedbirler almayı düşünüyorsunuz?

5-Varlık Fonuna devir edilmesinden sonra da zararı artma eğilimi gösteren Çaykur’un Varlık Fonundan çıkarılıp yeni baştan rehabilitasyonu konusunda girişimleriniz olacak mıdır?

6-Önceki genel müdürün istifasına neden olan fiyat ayarlaması yapılmaması gerekçesini siz de ifade ediyorsunuz. Çaykur’un yönetim hatalarından dolayı değil, Hükümet’in politikalarından dolayı zarara uğradığı görüşüne katılıyor musunuz? Eğer bu görüşte iseniz, Bakanlık görevinden istifa etmeyi düşünüyor musunuz?