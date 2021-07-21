banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Elon Musk'a güvenip yatırım yapanlar battı!
Elon Musk'a güvenip yatırım yapanlar battı!
IMF: Türkiye, konut fiyatlarının en çok yükseldiği ülke
IMF: Türkiye, konut fiyatlarının en çok yükseldiği ülke
'Eşel Mobil Sistemi'nin 2021 maliyeti 18 Milyar TL, ÖTV zammı gelebilir'
'Eşel Mobil Sistemi'nin 2021 maliyeti 18 Milyar TL, ÖTV zammı gelebilir'
AB'de kripto paralara düzenleme!
AB'de kripto paralara düzenleme!

Bayramı İstanbul'da geçirenler Şile'ye akın etti

Kurban Bayramı tatilini İstanbul’da geçiren vatandaşların tercihi Şile plajları oldu. Sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyen tatilciler Şile plajlarına koştu. Öte yandan Şile’de oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi.

Güncel 21.07.2021, 19:08
banner502

Kurban Bayramı tatili nedeniyle birçok vatandaş tatile ve memleketine gitmek üzere İstanbul'u terk etti. Bayram tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşların tercihi ise Şile oldu. Sıcak yaz günlerinde denize girerek serinlemek isteyen vatandaşlar Şile plajlarına akın etti. İstanbul'un tek mavi bayraklı plajına sahip olan Şile'ye gelen vatandaşlar denizde yüzerek bayram tatilinin tadını çıkarırken kimi vatandaşlar ise güneşlenmeyi ve piknik yapmayı tercih etti. Öte yandan Şile plajlarında oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

Yorumlar (0)
27°
açık
banner501