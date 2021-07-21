Bayramı İstanbul'da geçirenler Şile'ye akın etti

Kurban Bayramı tatili nedeniyle birçok vatandaş tatile ve memleketine gitmek üzere İstanbul'u terk etti. Bayram tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşların tercihi ise Şile oldu. Sıcak yaz günlerinde denize girerek serinlemek isteyen vatandaşlar Şile plajlarına akın etti. İstanbul'un tek mavi bayraklı plajına sahip olan Şile'ye gelen vatandaşlar denizde yüzerek bayram tatilinin tadını çıkarırken kimi vatandaşlar ise güneşlenmeyi ve piknik yapmayı tercih etti. Öte yandan Şile plajlarında oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.