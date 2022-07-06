Bayramda yola çıkacaklar için önemli uyarılar

Bayram tatilinin yaklaşmasıyla yolculuk hazırlıkları da başladı. Geçtiğimiz günlerde otoyollarda hız limitleri de arttırıldı. Buna göre, 130 km/s limit uygulanan otoyollarda yüzde 10 payla birlikte hız limiti 143 km/s’ye kadar çıkabilecek. Yola çıkacak sürücüleri özellikle bayram döneminde dikkatli sürüş konusunda uyaran Continental, doğru lastik seçiminin önemini hatırlatarak önemli tavsiyelerde bulunuyor.

Lastiklerin hava basıncını ihmal etmeyin

Yol ve hava koşulları nasıl olursa olsun, ilk olarak lastiklerin hava basıncını ve diş derinliğini kontrol etmek gerekiyor. Continental doğru hava basıncına sahip lastiğin yola daha geniş bir yüzeyde temas ettiğine ve bu yüzden daha güvenli olduğuna dikkat çekiyor. Lastikler bu sayede hem daha az ısınıyor hem de daha az yıpranıyor. Ayrıca yakıt tasarrufu da sağlanıyor.

Diş derinliği 3 mm’nin altına düşmemeli

Lastik diş derinliği de yola çıkmadan önce mutlaka kontrol edilmesi gereken detaylardan biri. Diş derinliğinin 3 mm’nin altına düşmemesine dikkat etmek gerekiyor. Düşük diş derinliği fren mesafesinin uzamasına sebep oluyor. Continental stepnelerin de mutlaka kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Hızlanmaya dikkat!

Otoyollarda hız limitlerinin artırılması sürücülerin daha dikkatli olmasını gerektiriyor. Lastik ve araç kontrollerinin yanı sıra yola çıkacak sürücülerin dinlenmiş ve dinç bir şekilde yola çıkmaları tavsiye ediliyor. Sürücülerin trafik kurallarına uyması ve hız limitlerini aşmaması da kritik önem taşıyor. Sürücülerin seyahat öncesinde ağır yemek yememesi, iki saatte bir kısa da olsa mola vermesi ve temiz hava alması öneriliyor.

Otoyol hipnozuna girmeyin

Continental, uzun Kurban Bayramı tatilinde yola çıkacak sürücüleri otoyol hipnozuna karşı önlem almaları için de uyarıyor. Gözler açıkken uyumak gibi bir etkisi olan otoyol hipnozunda, sürücünün yol farkındalığı azalarak riskli durumlara neden olabiliyor. Continental, güvenli sürüş için özellikle uzun saatler araç kullanacak olan sürücülerin yola çıkmadan önce uykularını iyi almalarını tavsiye ediyor. Uzun yolculuklarda farklı müzik türlerini dinlemek de sürücülerin konsantrasyonunu artırmaya yardımcı oluyor.