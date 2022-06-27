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Bakan Nebati'den İsmailağa cemaatine ziyaret
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından İsmailağa cemaatine "taziye" ziyareti gerçekleştirdi.
Güncel 27.06.2022, 16:20
Ziyaretin fotoğrafında yer verilen birlikte paylaşımda “Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Mahmud Efendi Hz’lerinin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu Hocaefendi’ye taziye ziyaretinde bulundu” ifadeleri kullanıldı.
Fotoğraf cemaatin yeni lideri olarak belirlenen Hasan Kılıç adına açılan Twitter hesabından paylaşıldığı görüldü.