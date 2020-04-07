Bakan Koca: 65 yaş yasağı ölüm oranını azalttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu akşam yaptığı basın toplantısında koronavirüs vakalarına dair istatistikleri paylaştı.

Bakan Koca, 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağının bu yaş gruundaki ölüm oranını büyük oranda azalttığına dikkat çekti. Yasaktan önce genç yaştaki hastalarla ileri yaştaki hastalar arasında vaka sayısı azında daha dengeli bir istatistik gözlemlenirken yasaktan sonra vaka sayısı ve ölüm oranının azaldığını dile getirdi.

Bakan Koca "Kurallara uyalım" diyerek kurallara uymanın etkili sonuçlarına dikkat çekti.