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Bakan Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar

Bakan Karaismailoğlu: "İlerleyen yıllarda kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya üzerinden Avrupa’ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30’unun geçişini Türkiye’ye kaydırmak için çalışıyoruz"

Güncel 19.11.2020, 10:50
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Bakan Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule projesinin ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule kesiminin yapımına başladık. Bugün itibariyle yüzde 13 fiziksel ilerleme sağladık"

"Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 95 fiziki ilerleme sağladık. Üstyapıda 712 kilometre ray serimini tamamlandık"

"Ulaştırma ve Lojistik Master Planı çalışmaları kapsamında demiryolunun payını ilk etapta yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz"

"İlerleyen yıllarda kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya üzerinden Avrupa'ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30'unun geçişini Türkiye'ye kaydırmak için çalışıyoruz"

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