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Bakan Elvan'dan ekonomideki büyümeye ilişkin açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Gayrisafi yurtiçi hasıla, yılın 3. çeyreğinde yıllık yüzde 6,7’lik artış kaydetti” dedi.
Güncel 30.11.2020, 13:33 30.11.2020, 13:33
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Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Gayrisafi yurtiçi hasıla, yılın 3. çeyreğinde yıllık yüzde 6,7'lik artış kaydetti. Büyümenin öncü göstergeleri, yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir performansa işaret ediyordu. Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu. Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz. Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle; dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz. Üretim ve teknoloji altyapılarımızı yapısal anlamda daha da güçlendirecek adımlar atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomiyi ilgilendiren tüm kesimlerin sesine kulak verip, ortak akılla hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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