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Bahçeli: Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır
Bahçeli: Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır

Bahçeli: Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır. Gazilik haklarının verilmesini umutla bekleyen 20 bine yakın kardeşimizin samimiyetle yanındayız." dedi.

Güncel 19.09.2021, 20:04
Bahçeli: Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

Bahçeli mesajında şunları ifade etti:

“Gazilik, haklı ve şerefli bir mücadelenin paha biçilemez mükâfatı, vatan ve millet sevgisinin emsalsiz müdafaasıdır. Türk tarihinin her sayfası şehitlerimizin kanlarıyla yazılmış, gazilerimizin feragatiyle taçlanmıştır. Millet gazidir, Meclis gazidir, devlet gazidir. Hiç kuşku yoktur ki, gaziler milletimizin onur ve ömür aydınlığıdır. Bu aydınlık istikbal güvencemiz, istiklal güvenimizdir. Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik unvanının verilişinin yıldönümünde hayatta olan bütün kahramanlarımıza hürmetlerimi sunuyor, hepsini kucaklıyorum. 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm gazilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum.

"GAZİLİK HAKLARININ VERİLMESİNİ BEKLEYEN KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"
Gazilik cesaretin, dirayetin, hamiyetin, ferasetin, fedakarlığın simgesi; kahramanlığın muazzam sinesidir. Önemle ifade etmeliyim ki, terörle mücadele esnasında yaralanıp da gazi sayılmayan kahramanların mağduriyetlerinin telafisi amacıyla her çabayı göstereceğimizin tekraren güvencesini veriyor, parti olarak verdiğimiz kanun teklifinin arkasında olduğumuzu bilhassa paylaşıyorum. Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır. Gazilik haklarının verilmesini umutla bekleyen 20 bine yakın kardeşimizin samimiyetle yanındayız. Gaziler yalnız değildir, sahipsiz değildir, ümitsiz değildir, çaresiz değildir. Milliyetçi Hareket Partisi onlarla birliktedir."

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