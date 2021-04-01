Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a madalya

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ü makamında kabul etti. Cumhurbaşkanı Aliyev, Bayraktar'a madalya taktı.

Azerbaycan, Bayraktar SİHA'larını İkinci Karabağ Savaşı'nda kullanmış ve bu SİHA'lar savaşta belirleyici rol oynamıştı. Azerbaycan havadaki hakimiyetinin sayesinde kısa sürede zafere ulaşmıştı. Bu zaferdeki katkısı nedeniyle Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'da çok sevilen bir isim oldu.