Avukatlar günü neden kutlanır? İşte en güzel avukatlar günü mesajları...

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından ilk kez en geniş katılımı ile birlikte 3 Ocak 1934 tarihinde İzmir'de yapılan Türkiye Avukatlar Birliği toplantısında, 5 Nisan tarihi 'Avukatlar Günü' olarak ilan edildi. 5 Nisan 1958'de İzmir Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen ve 2 günlük toplantının ardından Barolar Birliği'nin kuruluş çalışmaları başladı. Bunlarla birlikte yapılan görüşmeler sonucunda tesadüf eden tarihler öneri olarak sunularak 5 Nisan 'Avukatlar Günü' olarak belirlendi. İstanbul Barosu'nun ilk genel kurulunun 5 Nisan 1878 tarihinde yapılması, bugünün Avukatlar Günü seçilmesinde etkili oldu.







5 Nisan Avukatlar Günü kutlama mesajları







Adalete ve adil yargılamaya bir gün herkesin ihtiyacı olabilir. Avukatlar Gününü kutlarım.

Hiçbir şey bir devleti kendi kanunlarını ihlal etmekten daha hızlı yıkamaz. (Thomas Clark)Avukatlar Gününü kutlarım.



Hukuku üstün kılmak için savaşan hak ve adaletten yana olan hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

Avukat olarak gerçeğin gücünü kovalayan tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü kutlu olsun.

Hukuk devletinin olmazsa olmazı yargı erkinin temel tası ve en büyük güvencesi olan, savunma mesleğinin temsilcileri olan avukatlarımızın bu özel gününü kutlarım.



Güvenliğimizin teminatı olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum.



Hukuk sisteminin en dayanıklı zincirleri olan cansiperane bir şekilde hakkın peşinden giden tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.



Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlığa erişmesi ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutlarım.

Adaletin güçlüden değil haklıdan yana olması dileğimle, tüm hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

Hukuksuzlukların giderek arttığı hukukun istisna olduğu bir dönemde kalan hukuk namına hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

Müslüman ülkelerdeki adaleti sorduklarında, Onlara Hz. Ömer öldü deyin! Benim ve tüm hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

Adaletin güçlüden değil haklıdan yana olması dileğimle, tüm hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

Güvenliğimizin teminatı olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum.

Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlığa erismesi ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutlarım.

Hak ve hukukumuzu koruyan avukatlarımızın, Avukatlar Gününü kutlarım.

Adalete ve adil yargılamaya bir gün herkesin ihtiyacı olabilir. Avukatlar Gününü kutlarım.

Hukuku üstün kılmak için savaşan hak ve adaletten yana olan hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

Hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından savunma sorumluluğuyla yükümlü avukatlarımız, vatandaş-devlet ilişkilerinin çağdaş çerçevede yürümesi açısından önemli bir görev yapmaktadırlar. Bu vesile ile tüm Avukatlarımızın Avukatlar Günü’nü kutluyor, selam ve saygılar sunuyorum.