Avrupa’nın nükseden hastalığı: Irkçılık

Karademir şunları söyledi; “Irkçılığın 2. Dünya Savaşı’nda nelere mâl olduğunu hepimiz biliyoruz. Hele hele ırkçılıkla, soykırımın yanyana gelmesi, insanlığın en büyük felaketidir.

Almanya’da meydana gelen ırkçı saldırı, yine uluslararası toplumu ve elbette bizi derinden sarstı ve üzdü. Ancak bu saldırı son olmayacak. Avrupa Birliği ülkelerinde artan ırkçılık, İslam karşıtlığı devam ettiği sürece, yaşananların son bulması mümkün görünmüyor.

Oysa Avrupa Birliği, bir barış ve demokrasi projesi olarak kuruldu. Ulus toplumlarının, uluslarüstü bir anlayışla, tek bir devlet ve tek bir bayrak altında birleşmesi ve Avrupa Birleşik Devletleri’ni öngörüyordu. Fakat bugünün Avrupalı liderleri, geleceğin AB’sini inşa etmek yerine, mikro milliyetçiliği, ırkçılığı ve hatta Müslüman karşıtlığını tercih ettiler. Özellikle seçim dönemlerinde bu ayrım, daha da belirginleşti.

Almanya’da seçimler yaklaşıyor. Alman siyaseti türbülansa girdikçe, merkezde bulunan siyasi partilerde ırkçı söylemleri tercih ediyor. Faşizmin ayak sesleri giderek artıyor. Bu sadece Almanya’da değil, Fransa, Avusturya gibi diğer AB ülkelerinde de ciddi sorun. Diyebiliriz ki AB’nin bütününde bu sorun yaygınlaşıyor.

Almanya bu faşist cinayetin aydınlatılması için elinden geleni yapacağını söyledi. Ancak bu yetmez. Bu ve bunun gibi saldırılar artarak devam edecek gibi duruyor. Medeniyetlerin çatışması yerine, insanlığın ortak ahlak ve uzlaşıda birleşmesi gerekiyor.

Türkiye ve Almanya’nın başı sağolsun. İnsanlık ailesinin başı sağolsun. Ölenlere Tanrı’dan rahmet, ailelerine de sabır diliyorum.