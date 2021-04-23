Atatürk’ün Hayatı, Mustafa Kemal Atatürk’ün İlkeleri, İnkılapları, Katıldığı Savaşlar, Sözleri, Okuduğu Okullar
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı’dır. Atatürk’ün doğum tarihi 1881, ölüm tarihi ise 10 Kasım 1938 yılıdır. Annesinin adı Zübeyde Hanım, babasını adı ise Ali Rıza Efendi’dir. Askeri ve siyasi bakımdan pekçok görev üstlenen Atatürk’ün hayatı en çok merak edilen konular arasında yer alır. Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri, inkılapları, sözleri, kişisel özellikleri, çocukluk dönemi, eğitim hayatı, okuduğu okullar, katıldığı savaşlar ve hayatı hakkında ayrıntılı bilgilere aşağıda yer verdik. İşte, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı, ilkeleri, inkılapları, söylediği sözler, kişisel özellikleri, sevdiği şarkılar, çocukluk dönemi, çocukluk hatıraları ve diğer tüm merak edilenler…
Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanıdır. 1881 yılında Selanik'te hayata gözlerini açan Atatürk'ün annesinin adı Zübeyde Hanım, babasını adı ise Ali Rıza Efendi'dir. Atatürk'ün beşkardeşi bulunurken, dört kardeşi küçük yaşta vefat etmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ise günümüzde merakla araştırılmaktadır. Atatürk'ün hayatı başta olmak üzere ilkeleri, inkılapları, sözleri ve kişisel özellikleri ile ilgili ayrıntılara aşağıda yer verdik. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri, inkılapları, sözleri, kişisel özellikleri, çocukluk dönemi, çocukluk hatıraları, sevdiği şarkılar, eğitim hayatı, okuduğu okullar, katıldığı savaşlar ve hayatı haberimizde yer alıyor.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN KISACA HAYATI
Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında hayata gözlerini açmıştır. Selanik'te Kocakasım Mahallesi'ndeki üç katlı pembe bir evde dünyaya gelmiştir. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi'dir. Beş kardeşi vardır. Kardeşlerinden dört tanesi küçük yaşta vefat etmiştir.
Atatürk, öğretim hayatına Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde başlamıştır. Daha sonra ise babasının isteği üzerine Şemsi Efendi Mektebi'ne geçmiştir. Bu sırada ise babası Ali Rıza Efendi'yi kaybetmiştir. Bir süre dayısının yanında kaldıktan sonra Selanik'e dönüp okulunu bitirmiştir. Sonrasında Selanik Mülkiye Rüştiyesine kaydolmuştur.
1893 yılında Askeri Rüştiyeye giren Mustafa Kemal Atatürk, bu okulda Matematik öğretmeni Mustafa Bey adına ''Kemal'' adını da ilave etti. 1896 – 1899 yıllarında ise Manastır Askeri İdadi'sini bitirip, İstanbul'da Harp Okulunda eğitim almaya başladı. Seneler 1902'yi gösterdiğinde Atatürk teğmen rütbesi ile mezun oldu. 11 Ocak 1905 yılında yüzbaşı rütbesiyle Akademi'yi bitirdi.
Osmanlı İmparatorluğu ve İtalya arasında gerçekleşen Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı ilk savaş oldu. Atatürk bu savaşın ardından binbaşılığa terfi etti. Atatürk'ün katıldığı diğer savaşlar ise aşağıda yer alıyor.
ATATÜRK'ÜN OKUDUĞU OKULLAR
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Mahalle Mektebi ( Selanik)
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Şemsi Efendi Okulu ( Selanik)
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Selanik Mülkiye Rüştiyesi ( Selanik)
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Selanik Askeri Rüştiyesi : 1893 - 1895 ( Selanik)
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Manastır Askeri İdadisi: 1895 - 1899 ( Manastır Şehri Makedonya)
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Harp Okulu: 13 Mart 1899-10 Şubat 1902 ( İstanbul)
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Harp Akademisi: 1902 - 11 Ocak 1905 ( İstanbul)
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN KARDEŞLERİ
Zübeyde Hanım ile Ali Rıza Efendi 1871 yılında evlenmiştir. Bu evlilikten 6 çocukları dünyaya gelmiştir. Atatürk'ün kardeşlerinin isimleri; Zübeyde Fatma, Ömer, Ahmet, Makbule ve Naciye'dir.
ATATÜRK'ÜN İLKELERİ NELERDİR?
- Cumhuriyetçilik
- Milliyetçilik
- Halkçılık
- Devletçilik
- Laiklik
- İnkılapçılık
ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR
- Alişimin Kaşları Kare
- Atladım Bahçene Girdim
- Cana Rakibi Handan Edersin
- Dayler Dayler, Viran Dayler
- Hab-gah-ı Yare Girdim Arz İçin Ahvalimi
- Köşküm Var Deryaya Karşı
- Mani Oluyor Halimi Takrire Hicabım
- Vardar Ovası
- Şahane Gözler Şahane
ATATÜRK'ÜN KATILDIĞI SAVAŞLAR
- 31 Mart Vakası 13 Nisan 1909
- Arnavutluk İsyanı 15 Ocak 1911
- Trablusgarp Savaşı 29 Eylül 1911
- İkinci Balkan Savaşı 1912- 1913
- Çanakkale Savaşı 18 Mart 1915
- Doğu (Kafkas) Cephesi 1916-1917
- Suriye-Filistin Cephesi 1917-1918
- Kurtuluş Savaşı 1919 - 1923
- Sakarya Savaşı 20 Ekim 1921
- Büyük Taarruz 4 Mart 1922
ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLUK HATIRALARI
Atatürk'ün gittiği ilkokul Mahalle Mektebidir. Mahalle Mektebine giden bir çocukken yaşadığı anısı ise şu şekildedir:
Şemsi Efendi okuluna giderken bana giydirdikleri şalvarın üzerine sardıkları kuşak beni ne kadar çok sinirlendirirdi bilemezsiniz. Ne zaman ki Askeri Rüştiye okuluna girip, okulun resmi üniformasını giydim, işte o zaman adeta benliğime hâkim olmuşum gibi bana bir his geldi.
ATATÜRK'ÜN OKUL HATIRALARI
Atatürk'ün pek çok insan tarafından bilinen hikâyesi Kemal ismini alma hikâyesidir. Bu hikâyeyi Mustafa Kemal Atatürk şöyle anlatmıştır:
Ortaokulda en çok matematiğe ilgi duydum. Az zamanda bize bu dersi veren öğretmen kadar, belki de daha çok bilgi sahibi oldum. Derslerin üstünde işlerle ilgileniyordum. Yazılı sorular yazıyordum, matematik öğretmeni de yazılı olarak cevap veriyordu. Öğretmenimin ismi Mustafa idi. Bir gün bana dedi ki; "Oğlum, senin de ismin Mustafa benim de. Bu böyle olmayacak. Arada bir fark bulunmalı, bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun!"
O zamandan beri adım gerçekten Mustafa Kemal kaldı. Öğretmen sert bir adamdı. Sınıfta birinci, ikinci tanımıyordu. Bir gün bize: "Aranızda kimler kendine güveniyorsa kalksınlar onları çalıştırma danışmanı yapacağım" dedi. Öncelikle duraksadım. Ayağa öyleleri kalktı ki ben kalkmamayı yeğledim. Bunlardan birinin danışmanlığı altına girdim. Görüşmenin sonunda dayanma gücüm son noktaya geldi. Ayağa kalkarak; "Ben bundan iyi yaparım" dedim. Bunun üzerine öğretmen beni çalıştırma danışmanı yaptı. Eski danışmanı benim danışmanlığım altına verdi.
ATATÜRK'ÜN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
- İleri görüşlülüğü
- Sabırlı ve disiplinli
- Açık sözlülüğü
- Vatan ve millet sevgisi
- İdealistliği
- Çok yönlülüğü
- Gerçeği arama gücü
- İyi kalpliliği
- Eğitimciliği
- Sanatseverliği
- Yöneticiliği
- Rehberliği
- Ümitsizliğe yer vermemesi
- Sorunlara karşı çözümcü olması
ATATÜRK'ÜN SÖZLERİ
"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir."
Türkiye halkı asırlardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı hayatın şartı kabul etmiş bir milletin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.
"Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek âlimler çıkabilir."
"Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur."
"Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadi hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için yegâne gelişme ve ilerleme yolu budur"
"Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."
"Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir."
"Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin."
"Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız."
"Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."
"Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir." (sabah.com)