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“Asla diz çökmeyeceğim”

Bazı sosyal medya platformlarında ve ülke gündeminde, Başkan Atabay hakkında çıkan iddialara, Didim Erzincanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği büyük tepki gösterdi. Didim Erzincanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği yönetimi Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’a destek için makamında ziyaret etti.

Güncel 12.09.2020, 09:40
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“Asla diz çökmeyeceğim”

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’a, Didim’e yaptığı çalışmalar için teşekkür eden Didim Erzincanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği yönetimi ve üyeleri, “Biz dernek olarak her ortamda sizin yanındayız. Size atılan iftiraları kınıyoruz. Bütün gücümüzle size destek olmaya devam edeceğiz. Didim halkının hakkını kimseye yedirmeyeceğinizi biliyoruz.” dedi.


Didim Erzincanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneğine desteklerinden dolayı teşekkür eden Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Ben arkamı hiçbir zaman çıkar gruplarına dayayarak iş yapmadım. Benim yapımda buna müsait değil. Seçimi ilk kazandığım zaman parti gözetmeden tüm Didimlilere hizmet yapacağım diyerek yola çıktım. Bu görevde olduğum sürece hiçbir rant çetesine geçit vermeyeceğim”dedi.
“Asla diz çökmeyeceğim”


Atabay, “Şimdi de aşağılıkça ve adice yapılan bir kumpas girişimi ile karşı karşıyayım, bu tür kumpaslarla ordumuzu ve yargımızı çökerttiler. Bu illegal çeteler ve rantçılarla mücadelem yılmadan devam edecektir. Göreve geldiğimden beri rant çeteleri ile mücadelem sonucunda evim kurşunlandı, kızım kaçırılmaya çalışıldı. Neye mal olursa olsun Didim halkının hakkını yedirmeyeceğim. Asla diz çökmeyeceğim” diye konuştu.

#didim #atabay #belediye
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