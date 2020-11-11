ARTVİN’DE KORONAVİRÜS MASAYA YATIRILDI

ARTVİN-Vali Doruk, “Koronavirüs pandemisiyle mücadelede kamu kurum ve kuruluşlarına büyük sorumluluklar ve görevler düşüyor”

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, kentte son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelerek durum değerlendirme toplantısı yaptı.

Artvin Gençlik Merkezi Toplantı Salonunda yapılan toplantıda konuşan Vali Doruk, koronavirüs pandemisiyle topyekûn mücadelede kamu kurum ve kuruluşlarına çok büyük sorumluluk ve görevler düştüğünü söyledi.

Koronavürüsle mücadelede kamu kurum ve kuruluşlarının aktif bir şekilde görev yapmasını istediklerini kaydeden Vali Doruk, “ Kamu çalışanlarımız tedbirlere uyma konusunda, daha bilinçli davranarak vatandaşlarımızı özellikle maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarmalıdır. Kamu çalışanları olarak bu büyük mücadeleye aktif destek vermemiz gerekiyor. Son günlerde ilimizde vaka sayıları olağan üstü artış göstermeye başladı. Öncelikle kamu kurumlarında çalışanlar kendilerini Kovid-19’dan korumak için hassasiyet göstermeli. Bu bilinci oturtup, ilk uygulayan kamu personeli olmalıdır. Personelimizi pandemiye karşı iyi eğitmeliyiz” dedi.

Kamu personelinin zorunlu haller dışında il dışına çıkmaması gerektiğini kaydeden Vali Doruk, “Kamuda uygulanan esnek çalışma konularında zaman zaman suiistimaller olduğunu gözlemliyoruz. İşe gelemeyen personelimiz sokakta, caddede değil evde olmalıdır. Esnek çalışma kuralına aykırı davranan personelleri tespit ederek, gerekli uyarı ve işlemleri yapmalıyız. Bu konunun takipçisi olalım” ifadelerine yer verdi.

Maskesiz asla dışarı çıkılmaması gerektiğine vurgu yapan Vali Doruk, “ Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemiye karşı büyük bir mücadele veriliyor. Bu mücadeleye toplumun her kesiminin gerekli hassasiyeti göstermesini istiyoruz. Evden çıkarken mutlaka maskemizi takmalıyız. Pandemi bitmedi devam ediyor. Vakalar incelendiğinde genellikle ev ziyaretleri, akraba, komşu ve arkadaş buluşmaları ve sohbet amaçlı oturmalarda kurulan yakın sohbetten kaynaklandığını görmekteyiz. Bunun için kalabalık ortamlardan uzak duralım. Ev zilyetleri yapmayalım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını ihmal etmeyelim. Zaruri olmadıkça evde kalmaya özen gösterelim.” diye konuştu.

-Vatandaşları bilgilendirme amacıyla 5 bin adet bilgilendirme broşürü basıldı

Artvin Valiliğince vatandaşları koronavirüs salgını konusunda bilgilendirmek amacıyla 5 bin adet broşür bastırıldığını belirten Vali Doruk, söz konusu bilgilendirme broşürlerinin il genelinde görevli kamu personeli tarafından bugün itibarıyla dağıtımına başlandığını da kaydetti.