ARHAVİ YENİ BİR TIR PARKINA KAVUŞUYOR

ARHAVİ- Yakında faaliyete geçecek olan Arhavi TIR parkı sahası yer tespit ve incelemesi gerçekleştirildi.

Sarp Sınır kapısında D-10 karayolu üzerinde oluşan Tır kuyrukları ve şehir merkezlerinde Tır parklarının önüne geçebilmek ve sınır kapısını rahatlatmak için Arhavi İlçe sınırları içinde yeni bir TIR parkı oluşturuluyor.

Arhavi İlçe sınırları içeresinde oluşturulacak, Arhavi Tır Parkı Sahası, yerinde tespit ve inceleme çalışmaları yapıldı. İncelemeye Artvin Vali Yardımcısı V. Abdürrezzak Canpolat, Kaymakam Kamil Güzel ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammet Çakmak ve beraberindeki heyetin katılımı ile gerçekleşti.