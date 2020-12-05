Antalya açıklarında korkutan deprem!

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, Alanya ilçesine 61 kilometre mesafede.

Saat 15.44'de gerçekleşen sarsıntının Konya, Denizli ve Mersin gibi çevre illerde hissedildiği bildiriliyor. Söz konusu şehirlerdeki sosyal medya kullanıcıları, yaklaşık altı saniye sallandıklarını yazdı.

AFAD VE KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Sarsıntının 5.2 büyüklüğünde olduğunu aktaran AFAD'a göre, depremin merkez üssü Gazipaşa ilçesinin 38 kilometre açığı. AFAD verilerine göre, depremin derinliği ise 77 kilometre.

Depremin büyüklüğünü 5.5 olarak veren Kandilli Rasathanesi, sarsıntının yerin 89 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.

REUTERS 'SON DAKİKA' KODUYLA DUYURDU

Uluslararası haber ajansı Reuters, depremi 'son dakika' koduyla dünyaya duyurdu. Yerel medyadaki haberlere göre depremin Antalya ve çevresinde hissedildiğini aktaran Reuters, herhangi bir hasar veya can kaybına ilişkin bir bilgi olmadığını bildirdi.





"VATANDAŞLAR SAKİN KALMALI"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Vatandaşların sakin kalmaları gerektiğini anlatan Sözbilir, "Bölgede depremlerin olması normal. Orta şiddetli bir deprem, evlerinde hasar olmayan vatandaşların evlerinde kalmasında sakınca yok." dedi.

VALİLİK: ŞU ANA KADAR OLUMSUZLUK YOK



Antalya Valiliği'nden alınan bilgiye göre, Gazipaşa açıklarında Akdeniz'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle şu ana kadar bölgede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.



Bölgedeki ilçeler ile görüşmelerin devam ettiği, herhangi bir zararın olup olmadığı konusunda bilgilerin beklendiği belirtildi.



Antalya Valisi Ersin Yazıcı da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İlimiz Gazipaşa açıklarında saat 15.44'de meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur" dedi.



Antalya AFAD İl Müdürlüğü yetkilileri ise kent genelinde bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.



AFAD Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda da deprem sonrası olumsuz bir ihbar olmadığı, gelişmelerin takip edildiği kaydedildi.



'YIKICI BİR ÖZELLİĞİ YOK'



Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, "Deprem Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında bulunan Kıbrıs yayı üzerinde meydana geldi. Yıkıcı bir özelliği yok. İleride risk yaratıp yaratmayacağı daha sonra yorumlanabilir" dedi.



'TÜM EKİPLERİMİZ TEYAKKUZDA'



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, Antalya açıklarında meydana gelen depremde can ve mal kaybı konusunda hiçbir ihbar gelmediğini söyledi. Böcek paylaşımında, “Tüm ekiplerin teyakkuzda olduğu bilgisiyle hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.