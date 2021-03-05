Ankara'ya şehit ateşi düştü! Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal

Bingöl'den Tatvan'a giderken kaza kırıma uğrayarak düşen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopterde şehit olan 11 askerden Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer'in acı haberi, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden şehadet haberini alan ailesi gözyaşlarını tutamadı. Şehidin evi ve baba evine Türk bayrakları asıldı.

Kars nüfusuna kayıtlı olan ve 20 senedir Ankara'da yaşayan Şehit Kurmay Albay Şentürk Aydınyer'in 20 ve 16 yaşlarında iki kızının olduğu öğrenildi. Aydınyer'in cenazesinin yarın Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

Biri 40 günlük 2 evladı vardı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen helikopterde şehit olan bir diğer asker de Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal. Uysal'ın acı haberi Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan baba evine ulaştı. Çocuklarının şehit olduğunu eve gelen askeri yetkililerden öğrenen Yaşar ve Beyhan Uysal çifti gözyaşlarına boğuldu. Uysal'ın, evli ve biri 40 günlük 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.