Anayasa Mahkemesi, Osman Kavala'nın hak ihlali başvurusunu reddetti

Gezi Davası'nda tahliye edilen ancak serbest bırakılmadan bu kez 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili suçlanarak tekrar tutuklanan Osman Kavala'nın özgürlüğünü ihlal gerekçesiyle yaptığı başvuru Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından karara bağlandı. Genel Kurul, hak ihlali başvurusunu reddetti.

Casusluk gerekçesiyle yeniden tutuklanan ve üç yıldır cezaevinde tutuklu bulunan iş insanı Kavala, “tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.