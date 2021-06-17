Akşener: Bulanık suda balık avlama hevesinde olanlar akıllarını başlarına alsınlar
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener İzmir'de HDP binasına yönelik silahlı saldırıyı kınayan bir paylaşım yaptı.
Akşener paylaşımında:"Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Başkanlığı’na yönelik saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bulanık suda balık avlama hevesinde olanlar akıllarını başlarına alsınlar." ifadelerini kullandı.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Başkanlığı’na yönelik saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. <br><br>Bulanık suda balık avlama hevesinde olanlar akıllarını başlarına alsınlar.</p>— Meral Akşener (@meral_aksener) <a href="https://twitter.com/meral_aksener/status/1405520943506628614?ref_src=twsrc%5Etfw">June 17, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>