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Akdeniz’de 4,2 büyüklüğünde deprem!
Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta Muğla olmak üzere civar il ve ilçelerde hissedildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...
Güncel 01.08.2020, 08:46
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.43’te Akdeniz’de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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