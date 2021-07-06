Akbank mobil çöktü mü, neden açılmıyor? Akbank'tan oturum kapandı hatası ve erişim sorunu açıklaması!

Akbank müşterisi olan milyonlarca kişi bu sabah saatlerinden itibaren bankanın sistemine erişim sağlamada problem yaşadı. Kullanıcılar, Akbank mobilin yanı sıra Akbank kredi kartları da çalışmadığını belirtti. Bu gelişme sonrasında gözler Akbank tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Akbank’tan konuyla ilgili açıklama gecikmedi.

AKBANK MOBİL NEDEN AÇILMIYOR?

Akbank müşterileri bu sabah Akbank'ın mobil bankacılık, internet bankacılığı sistemlerine erişemedi, Akbank ATM sistemlerinin hizmet kesintisiyle karşılaştı. Müşteriler Akbank mobil neden açılmıyor araştırmalarını yoğunlaştırdı, bu sırada da Akbank'tan ilk resmi açıklama Twitter hesabı üzerinden geldi. Akbank tarafından yapılan açıklamada, sistemlerde yavaşlama ve kesintiler yaşandığı, ilgili birimlerin konuyla ilgili çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Ayrıca, müşterilerin göstermiş olduğu anlayış için teşekkür edildi.

AKBANK’TAN YAVAŞLAMA VE KESİNTİ AÇIKLAMASI