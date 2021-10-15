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Putin’den Dağlık Karabağ vurgusu: "BDT’ye üye ülkeler arasında keskin çatışmaların olması gerçekten çok üzücü"
Ak Partili Hüsnüye Erdoğan'dan 'mini mini zam' açıklaması
25. ve 26. dönem Ak Parti Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, ülkedeki zamları değerlendirdi. Erdoğan, "Geçen yıl doğal gazın birim fiyatı 1.99'du, şu anda 2.33. Doğal gaza zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir" dedi.
Güncel 15.10.2021, 15:59 15.10.2021, 16:06
Kanal 42 TV'de yayınlanan Sümen Altı programına konuk olan 25. ve 26. dönem AKP Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, gazeteciler Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül'ün sorularını yanıtladı. Erdoğan, ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunurken, doğal gaz, elektrik ve akaryakıta muhalefetin büyüttüğü ve sürekli dile getirdiği kadar bir zam gelmediğini savundu.