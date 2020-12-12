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Açık adres sistemi tarihe karışıyor: Artık 9 haneli kodlar kullanılacak

Türkiye'de adres sisteminde köklü bir değişikliğe gidiliyor. Açık adres yerine kodlu sisteme geçilecek. Vatandaş adresini tarif etmek yerine 9 numaradan oluşan kodu söyleyecek. Böylece adres bulamama nedeniyle kargo ve gönderilerin geri dönmesi sorunu tarih olacak. Peki adres kodunuzu nasıl öğreneceksiniz? Adres kodu sorgulama ekranı haberimizde...

Güncel 12.12.2020, 16:34
2000
Açık adres sistemi tarihe karışıyor: Artık 9 haneli kodlar kullanılacak

Türkiye açık adresten kodlu adres sistemine geçiyor. Bundan böyle adresler 9 haneli numaradan oluşacak. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanı Levent Yazıcı, "Vatandaşlar TC kimlik numarası ve açık adresini söylerken tedirgin oluyor. Bu projeyle 20-66-80-308 diyecek, dokuz rakam bu kadar, 'adres kodu' başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok" dedi.

Yazıcı, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda özetle şunları kaydetti:

"2006'da İngiltere'ye gönderilen ekiptenim. Bir eve taşındığımız zaman, Leicester Üniversitesi'nin karşısında Victoria Park'a paralel gelen Oxford Street'te Cradock Road'da 24 nolu bir evi tuttuk. Bu evin adresi nedir? diye emlakçıya söylediğim zaman bana şöyle söyledi. 'LE21TD'. 'Bu, nasıl bir adres?' deyince 'Bu sizin her şeyiniz. Size birisi evle alakalı bir şey sorduğu zaman LE21TD diyeceksiniz'. Ve bir yıl boyunca arabama sigorta yaparken, belediyeye su parası öderken, sağlık merkezine gittiğimde, birisine adres verirken bunu söyledim.

"AÇIK ADRESİ SÖYLENDİĞİ İÇİN EVİNİ TAŞIYAN VAR"

Diyelim ki bir kargo şirketine gittiniz, adresinizi vereceksiniz, yanınızda bir vatandaş var, 'Adresiniz nedir?' denildiği zaman insanlar şöyle bir bakıyor yani 'açık adresimi vereyim mi?' diye. Tedirgin olursunuz. Açık adresi söylendiği için evini taşıyan biliyorum. Burada 20-66-80-308, dokuz rakam bu kadar, başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok.

Diyelim ki biri size kargo yollayacak. 'Adresin nedir?', 'Ya, bizim sokağı değiştirdiler geçen gün ama' Hiç sorun yok efendim, '206680308' dediğiniz anda, karşı taraf o PTT'ye gidecekse veya bir yere gidecekse veya e-ticaret sitelerinden bir şey alacaksanız adres kodunuz orada...

PTT bitirdi. Çocuğunuzu okula yazdırırken artık adres kodunuzu vereceksiniz. Hepsinin altyapısı bitti, tüm dairelerimizin adres kodu var.

"ARTIK HERKESİN ADRES KODU VAR"

PTT Kargo kendi 'web' ara yüzünü oluşturdu, şu an test çalışmaları devam ediyor. Ben PTT ile toplantıda posta kodu olarak dile getirmek istedim ama PTT'deki yetkililer dediler ki; 'Posta kodu teknik bir terimdir, bölgeyi ifade eder ve kanunda geçer; bunu diyemeyiz.' O zaman biz de buna adres kodu diyelim, dedik. Artık herkesin -şu anda sizlerin de bulunduğu evlerde- MAKS'tan bağımsız bir adresi kodu var. Sayın Bakanımızla, PTT'yle ve diğer kargo şirketleriyle, BTK ile ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü'yle görüşmelerimiz devam ediyor. Özel kargo şirketleri de adres kodunu koydu.

OTOMATİK GÜNCEL ADRES

PTT bunu ilk duyduğu zaman çok heyecanlandı, dediler ki; 'Bizim kargolarımızın büyük çoğunluğu adres bulunamadığından geri geliyor, insanlar adresini veriyor, sokağı değişmiş oluyor. Ama eğer adres kodunuzu verirseniz, sizden bağımsız bir şekilde kim sizin adresinizi değiştirirse değiştirsin sizin adres kodunuz otomatikman sistemdeki o anki en güncel adrese tekabül edecektir.

NASIL ALINACAK?

PTT bize şunu söyledi; 'Biz artık açık adresi kaldıralım, adres koduna geçiyoruz.' Hayır olmaz, arkadaşlar 'benim annem hâlâ TC kimlik numarasını bilmiyor' dedim. Bunu insanlar bilmeyebilir ama biz, adres kodunu bilen insanlara da, 'Adres kodunuzu biliyorsanız adres kodunuzu da yazabiliriz' diye seçenek sunalım, insanlar bunu yavaşça öğrenecektir.

Nasıl yayarız? İnsan, e-devlet kapısından girer adres kodunu öğrenir; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinden TC kimlik numarası ve birkaç doğrulamayla cep telefonuna adres kodu gelebilir. Cep telefonunuzdan belirlediğimiz bir mesajı atarsınız, TC kimlik numaranız kayıtlı olan cep telefonunuza adres kodunuz gelir. 

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