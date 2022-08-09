Abdülhamid Han gemisi göreve başlıyor! Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

Şimdi varız, dört tane sondaj gemimiz iki sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız! Denizlerde dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahibiz, gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başladık.

Fatih sondaj gemimizi her arayan bulamaz, ama unutmayın bulanlar arayanlardır diyerek göreve uğurladık ve bir süre sonra da müjdeli haberi aldık.

Karaya ulaştığında bu gazı kullanılabilir hale getirip sistemimize aktaracak doğal gaz tesisimizi geçtiğimiz yıl devreye aldık.

Denizin 2200 metre altında yürütülen bu işlemlerle adeta su altında bir enerji üssü kuruyoruz, Fatih gemimiz halen Türkali-10 kuyusundaki sondaj çalışmalarını sürdürüyor.

Yavuz gemimiz Türkali-4 kuyusundaki üst işlemleri gerçekleştiriyor.

Kanuni gemimiz de Türkli-6 kuyusunda alt tamamlama işlemlerini hamdolsun bitirdi böylece Karadeniz gazının ilk etabı için gereken 10 kuyudaki işlemleri birer birer bitirerek buradan gelecek doğal gazı 2023 yılında milletimizin hizmetine vermeyi planlıyoruz.

DOĞU AKDENİZ'DE GÖREV YAPACAK!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez törende yaptığı konuşmada; "Abdülhamid Han, Doğu Akdeniz'de görev yapacak. Dün de Akdeniz'deydik, bugün ve yarın da burada olacağız Doğu Akdeniz'de arama kuyuları açacak." dedi.

GÖREVE BAŞLIYOR!

Fatih, Yavuz ve Kanuni'den sonra filoya dahil edilen 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han gemisi ilk görev yerine gitmek üzere yola çıkıyor.

238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğindeki geminin ağırlığı ise 68.000 groston. 9 kattan oluşan Abdülhamid Han gemisinde 200 personel görev alacak.

Geminin sondaj yapabileceği derinlik ise 12.200 metreye ulaşıyor.

Bir hafta önce deneme için kıyıdan yaklaşık 10 deniz mili kadar açılan Abdülhamid Han sondaj gemisi, nerede görev yapacağına dair Yunan ve Rum basını tarafından da yakından takip ediliyor.