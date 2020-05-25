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91 yaşındaki Mehmet amcaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz doğum günü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan 91 yaşına giren Mehmet Maşa’ya sürpriz doğum günü pastası. Mehmet Amca, internet üzerinden canlı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ı dinlerken gelen doğum günü pastası karşısında duygu dolu anlar yaşadı.

91 yaşındaki Mehmet amcaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz doğum günü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan 91 yaşına giren Mehmet Maşa’ya sürpriz doğum günü pastası. Mehmet Amca, internet üzerinden canlı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ı dinlerken gelen doğum günü pastası karşısında duygu dolu anlar yaşadı.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 20:17
2007 Okunma
91 yaşındaki Mehmet amcaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz doğum günü

Ak Parti'nin en yaşlı üyelerinden biri olan 91 yaşındaki Mehmet Maşa'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından doğum günü pastası gönderilerek, doğum günü kutladı. Yalıkavak Mahallesinde kızı Nazike Demirci ve torunlarıyla beraber oturan Mehmet amca genel doğum günü pastasını görünce duygu dolu anlar yaşadı. Ak Parti Genel Merkezi tarafından Türkiye genelinde bulunan bazı il, ilçe, mahalle başkanları ve Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan en yaşlı ve en genç üyeleriyle internet üzerinden bayramlaştı.

Mehmet amca da ailesinin yardımıyla internet üzerinden Cumhurbaşkanını canlı dinledi. Bağlantıda Mehmet amca zaman zaman duygu dolu anar yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını pür dikkat dinleyen Mehmet amca görüşme bittikten sonra AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmem, Yalıkavak Muhtarı Ali Çınar ve AK Parti Yalıkavak Mahalle Başkanı Minür İyigün tarafından doğum günü pastası getirildi. Cumhurbaşkanı tarafından sürpriz olarak gönderilen pastanın mumunu üfleyen Mehmet Amca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti.

Yalıkavak Mahalle Muhtarı Ali Çınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından doğum günü pastası gönderildiğini ifade ederek, “Mehmet amcamızın bugün doğum günüydü. Aynı zamanda benimde doğum günümdü. İkimizin bir doğum günün kutlayıp pastamızı kestik. Pasta sürpriz olarak geldi. Mehmet amcamızın pastası Cumhurbaşkanımız tarafından sürpriz olarak geldi” dedi.

91 yaşına giren Mehmet Maşa ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sunarak, İzmir Beydağı İlçesi Çomaklar köyünde bulunan kestane ağaçları için yardım istedi. Kestane ağaçlarının hastalıklarından dolayı veriminin düştüğünü de söyleyen Mehmet Amca bir an önce yardım gelmesini talep etti. Mehmet amca Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı çok sevdiğini de belirterek, “Allah onu başımızdan eksik etmesin, bundan sonrada hep başımızda olsun” ifadelerini kullandı.

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