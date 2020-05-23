81 İLİN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ BELLİ OLDU

İLÇE İLÇE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

* İl merkezlerinin ve ilçelerin bayram namazı saatleri ufak değişiklikler gösterebilmektedir. Yukarıdaki linkten faydalanarak Diyanet’in hazırladığı sayfadan ilçenize özel bayram namazı saatinize de ulaşabilirsiniz.

81 İLDE RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

24 Mayıs 2020 pazar Ramazan Bayramının 1. günü. 24 Mayıs sabahı kılınacak olan bayram namazı saatleri şöyle;

Adana bayram namazı saati: 05:57

Adıyaman bayram namazı saati: 05:43

Afyonkarahisar bayram namazı saati: 06:12

Ağrı bayram namazı saati: 05:20

Aksaray bayram namazı saati: 05:59

Amasya bayram namazı saati: 05:47

Ankara bayram namazı saati: 06:00

Antalya bayram namazı saati: 06:15

Ardahan bayram namazı saati: 05:18

Artvin bayram namazı saati: 05:21

Aydın bayram namazı saati: 06:25

Balıkesir bayram namazı saati: 06:21

Bartın bayram namazı saati: 05:58

Batman bayram namazı saati: 05:32

Bayburt bayram namazı saati: 05:30

Bilecik bayram namazı saati: 06:11

Bingöl bayram namazı saati 05:32

Bitlis bayram namazı saati: 05:26

Bolu bayram namazı saati: 06:03

Burdur bayram namazı saati: 06:15

Bursa bayram namazı saati: 06:15

Çanakkale bayram namazı saati: 06:25

Çankırı bayram namazı saati: 05:56

Çorum bayram namazı saati: 05:50

Denizli bayram namazı saati: 06:20

Diyarbakır bayram namazı saati: 05:35

Düzce bayram namazı saati: 06:05

Edirne bayram namazı saati: 06:21

Elazığ bayram namazı saati: 05:37

Erzincan bayram namazı saati 05:34

Erzurum bayram namazı saati: 05:27

Eskişehir bayram namazı saati: 06:10

Gaziantep bayram namazı saati: 04:48

Giresun bayram namazı saati: 05:36

Gümüşhane bayram namazı saati: 05:32

Hakkari bayram namazı saati: 05:22

Hatay bayram namazı saati: 05:55

Iğdır bayram namazı saati: 05:15

Isparta bayram namazı saati: 06:14

İstanbul bayram namazı saati: 06:13

İzmir bayram namazı saati: 06:26

Kahramanmaraş bayram namazı saati: 05:49

Karabük bayram namazı saati: 05:58

Karaman bayram namazı saati: 06:05

Kars bayram namazı saati: 05:18

Kastamonu bayram namazı saati: 05:53

Kayseri bayram namazı saati 05:52

Kilis bayram namazı saati 05:50

Kırıkkale bayram namazı saati: 05:58

Kırklareli bayram namazı saati: 06:19

Kırşehir bayram namazı saati: 05:57

Kocaeli bayram namazı saati: 06:10

Konya bayram namazı saati: 06:06

Kütahya bayram namazı saati: 06:13

Malatya bayram namazı saati: 05:42

Manisa bayram namazı saati: 06:25

Mardin bayram namazı saati: 05:34

Mersin bayram namazı saati: 06:00

Muğla bayram namazı saati: 06:24

Muş bayram namazı saati: 05:28

Nevşehir bayram namazı saati: 05:56

Niğde bayram namazı saati: 05:57

Ordu bayram namazı saati: 05:38

Osmaniye bayram namazı saati 05:53

Rize bayram namazı saati: 05:27

Sakarya bayram namazı saati: 06:08

Samsun bayram namazı saati: 05:43

Siirt bayram namazı saati: 05:28

Sinop bayram namazı saati: 05:46

Sivas bayram namazı saati: 05:44

Şanlıurfa bayram namazı saati: 05:42

Şırnak bayram namazı saati: 05:27

Tekirdağ bayram namazı saati: 06:19

Tokat bayram namazı saati: 05:44

Trabzon bayram namazı saati: 05:30

Tunceli bayram namazı saati: 05:35

Uşak bayram namazı saati: 06:17

Van bayram namazı saati: 05:21

Yalova bayram namazı saati: 06:13

Yozgat bayram namazı saati: 05:53

Zonguldak bayram namazı saati: 06:01

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR, NASIL KILINIR?

2 rekat olan Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Ramazan Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını tekrarlar. Sonrasında imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de onu takip eder. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynı şeyi yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Bu rekat imamla birlikte rükû ve secde edilirek bitirilir. İlk rekatın ardından 2. rek'âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de bunu tekrarlar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir. Sonra, imam minber'e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir.

DUHA NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Duha namazı aynı zamanda kışlık namazı olarak da bilinir. Güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden, yani Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder. Niteki bir hadîs-i Şerîfte: “Kuşluk namazı, deve yavrusunun ayakları sıcaktan kızdığı zamandır.” Buyurulur. (Müslim, Misâfirîn, 143)Duhâ (kuşluk) namazı dediğimiz nafile namaz bu andan itibaren kılınır. Zeval vaktine yarım saat kalıncaya kadar devam eder. iki veya dört veya sekiz veya on iki rek‘at kılınabilirse de, en faziletlisi sekiz rek‘at kılmaktır.