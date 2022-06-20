550 bin kişiye askerlik affı geliyor!

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın açıklaması şu şekilde;

Askeri Ceza Kanunu'nda değişiklik teklifini TBMM'ye sunuyoruz. 20 maddelik teklifimizi hazırladık. Miktarları Savunma Bakanlığı belirleyip duyuracak. Yoklama kaçağı, bakayalar bedelli askerlikten yararlanacak.

Genelkurmay Başkanı görev süresini yaş haddini 72 yaşına çıkarıyoruz'.

Öğrenci affını da önümüzdeki hafta sunacağız.

Teklifle, bugüne kadar askerlik görevini yapmamış, bakaya, kaçak ve saklı olanlardan belirlenen bedeli ödeyeceklere af getirilmesi planlanıyor.

Bedelli ücretleri bunlar için ayrıca belirlenecek. Mevcut bedelli ücretinden daha fazla olacak yeni rakam, bakaya geçen süreyle bağlantılı olarak kademeli olarak belirlenmesi öngörülüyor.



2022 yılı bedelli askerlik ücreti 56 bin lira. Bu rakam, aftan yararlanacaklar için ayrıca belirlenecek.



Teklifin özü, askerlik görevini yapmamış, bakaya, kaçak ve saklı durumunda bulunan 550 bin kişiye bedelli askerlik yapma yolu açıyor.