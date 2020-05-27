Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105288
ALTIN
370.146
DOLAR
6.7722
STERLİN
8.3222
EURO
7.4534

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 47 bin 831 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca kısıtlamayı ihlal eden 47 bin 831 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 47 bin 831 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca kısıtlamayı ihlal eden 47 bin 831 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:14
2007 Okunma
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 47 bin 831 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınının ülkemizde görülmeye başlandığı 11 Mart'tan bu yana Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin etme, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Alınan bu tedbirler kapsamında büyükşehir statüsündeki bazı illerimiz ve Zonguldak ilimizde zaman zaman sokağa çıkma kısıtlaması uygulanarak, salgının yayılım hızının düşürülmesi hedeflenmiştir. Ancak hem manevi dünyamız hem de sosyal hayatımız içinde çok önemli bir yere sahip olan Ramazan Bayramı'nın korona virüsün yayılma hızı ile ilgili oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısında 81 ilimizde Ramazan Bayramı süresince 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu karar doğrultusunda 22 Mayıs saat 24.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bu gece saat 24.00'de sona erecektir. Genel itibarıyla 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız tarafından ülke genelinde yüksek oranda riayet edildiği gözlenmiştir. Bu itibarla aziz milletimize kısıtlamaya uyma konusunda göstermiş oldukları duyarlılık, sosyal sorumluluk, sabır ve fedakârlık için sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” denildi.

4 gün boyunca kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye adli ve idari işlem uygulandığı belirtilen açıklamada,

“Uygulama sırasında az sayıda da olsa kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımız olmuştur. 4 günlük süre boyunca ihlalde bulunduğu tespit edilen toplam 47 bin 831 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Halihazırda bugün saat 20.00 itibarıyla 25 ilimizdeki 2 belde, 17 köy, 45 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 66 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmakta olup, bu yerleşim yerlerindeki toplam nüfus 61 bin 559'dur.

Öte yandan 63 ildeki 395 yerleşim yerinde karantina kararı ise kaldırılmıştır. Gelinen nokta itibarıyla bir süredir büyük bir toplumsal başarıyla uyguladığımız tedbirlerin salgının yayılmasını önleme noktasında olumlu netice verdiği açıktır. Ancak bu başarı ve özellikle 4 günlük kısıtlamanın bu gece tamamlanacak olması, virüsle mücadeledeki sorumluluğumuzu arttırmaktadır. Bugüne kadar yapılan fedakârlıkları düşünerek adım atmak, ‘kontrollü sosyal hayat'ı öncelemek, bireysel korunma tedbirlerimizi, maske kullanımı-sosyal mesafeye riayet ve el hijyeni gibi bireysel önlemlerimizi hassasiyetle uygulamaya devam etmek, başarımızı kalıcı hale getirmek için şarttır. Bu itibarla 81 ilimizde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hemen sonrasındaki günlerde hem bireysel tedbirlerimizin devamını hem de market, alışveriş merkezi, pazar yeri, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturulmamasını, bu yerlerde maske takma ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesini vatandaşlarımızdan önemle rica ediyoruz. Çünkü korona virüsle mücadelede milletimizin desteği ve önlemlere riayeti sürecin temel belirleyicisidir. İnşallah bugüne kadar pek çok sıkıntıyı birlikte atlattığımız gibi Covid-19 salgınını da hep birlikte aşacağımıza olan inancımız tamdır. Bu vesile ile aziz milletimizin kısıtlı şartlarda yaşamak durumunda kaldığımız Ramazan Bayramı'nı tekraren tebrik ediyor, eskisi gibi coşkuyla ve yan yana kutladığımız bayramlara en kısa sürede ulaşmak dileğiyle selam ve saygılarımızı sunuyor, virüs salgını sebebiyle kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haftasonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30 - 31 Mayıs'ta yasak var mı?
Haftasonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30 - 31 Mayıs'ta yasak var mı?
Koronavirüs balık fiyatlarını düşürdü
Koronavirüs balık fiyatlarını düşürdü
4 GÜN ZOR DAYANDIK...
4 GÜN ZOR DAYANDIK...
AVM'ler için tedbirler güncellendi: Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge
AVM'ler için tedbirler güncellendi: Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlandı
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlandı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Özkan düğünler için tarih verdi: 11 Temmuz!
Bilim Kurulu üyesi Prof. Özkan düğünler için tarih verdi: 11 Temmuz!
YHT seferleri yarın itibariyle başlıyor
YHT seferleri yarın itibariyle başlıyor
27 Mayıs darbesi sonrasında 42 mezar kazıldı
27 Mayıs darbesi sonrasında 42 mezar kazıldı
80 yaşındaki Mahmuriye Nineden duygulandıran sözler
80 yaşındaki Mahmuriye Nineden duygulandıran sözler
Türkiye demokrasi şehitlerini anıyor: 27 Mayıs Darbesi'nin 60. yıldönümü
Türkiye demokrasi şehitlerini anıyor: 27 Mayıs Darbesi'nin 60. yıldönümü
"Kazasız belasız bayram" dilekleri kabul oldu
"Kazasız belasız bayram" dilekleri kabul oldu
Uçağa artık anons ve sıra numarasına göre binilecek
Uçağa artık anons ve sıra numarasına göre binilecek
YHT seferleri 28 Mayıs'ta yarı kapasiteyle tekrardan seferlerine başlıyor
YHT seferleri 28 Mayıs'ta yarı kapasiteyle tekrardan seferlerine başlıyor
Süleymaniye Camii dezenfekte ediliyor
Süleymaniye Camii dezenfekte ediliyor
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Herkesin merak ettiği konu bu; "Normalleşme plan takvimi belli oldu mu?"
Herkesin merak ettiği konu bu; "Normalleşme plan takvimi belli oldu mu?"
Sosyal yardıma başvurdu, mal varlığı şaşkına çevirdi
Sosyal yardıma başvurdu, mal varlığı şaşkına çevirdi
Türkiye'den Çad'a yardım eli
Türkiye'den Çad'a yardım eli
91 yaşındaki Mehmet amcaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz doğum günü
91 yaşındaki Mehmet amcaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz doğum günü
Bakan Soylu, evlat nöbetindeki ailelerin bayramını kutladı
Bakan Soylu, evlat nöbetindeki ailelerin bayramını kutladı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim