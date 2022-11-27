2022 Yılının En İyi Saat Modelleri belli oldu!

Yüksek saatçilikte her yılın en önemli organizasyonu olan GPHG (Grand Prix d’Horlogerie de Genève), 10 Kasım’da İsviçre Cenevre’de düzenlendi. Tüm yılın en iyilerinin yer aldığı çeşitli kategoride aday modeller, bir süredir dünya turunda meraklılarının inceleyici bakışları altındaydı. Yarışmaya katılan 254 saatten 90’ı kendi kategorilerinde yarışırken aralarında sadece biri en büyük ödül olan “Aiguille d’Or”u kazandı.

“Aiguille d’Or” Büyük İbre Ödülü: MB&F, Legacy Machine Sequential Evo

Stephen McDonnell tarafından MB&F için tasarlanan LM Sequential EVO, kronograf modellere farklı bir bakış kazandırıyor. 60 saniyelik ve 30 dakikalık küçük sayaçlar 2 büyük kronograf göstergesine eşlik ediyor. Zirkonyumdan yapılan EVO kasa ve 80 metre su geçirmezlik özelliği var. İskeletleştirilmiş kadranından mekanizması ve çalışması izlenebiliyor. Modele kauçuk kayış eşlik ediyor.

Kadın Saati Ödülü: Parmigiani Fleurier, Tonda PF Automatic

Kasa çapı biraz daha küçük olan Tonda yeni modelin ölçüleri 36 mm. Markanın önemli DNA’sına hizmet edecek tasarım çizgilerini barındırıyor. Kırmızı altın modele pembe altın bilezik eşlik ediyor. İnce gloşe minimalist bir kadran işlemesi ile sunuluyor. 100 metre suya dayanıklılık özelliği bulunuyor.

Kadın Komplikasyon Saati: Hermès, Arceau Le Temps Voyageur

Çelik kasalı Arceau, zamanı göstermenin farklı bir tarzını sunuyor. Markanın özel geliştirdiği “Travelling Time” mekanizması 24 saat dilimini gösteriyor. Kendinden kurum mekanizmaya sahip ve 40 saat güç rezervi özelliği ile çalışıyor.

Erkek Saat Ödülü: Atelier Akrivia, Chronometre Contemporain II

Platin kasası 38 mm gibi ideal ölçülerde tasarlandı. Elle kurum mekanizması ise 82 saat kesintisiz güç rezervi ile çalışıyor. 50 adet limitli üretildi.

Erkek Komplikasyon Saat Ödülü: Hermès , Arceau Le Temps Voyageur

Dünya saatlerini ifade eden Hermes, şık ve fonksiyonel bir erkek saati. Travelling Time özelliği ile 24 saat dilimini gösteriyor. 41 mm çapında, platin ve titanyumdan oluşuyor.

İkonik Saat Ödülü: Tag Heuer, Monaco X Gulf

Markanın çok özel bir 2022 sürümü olan Monaco Gulf, bir efsaneyi geri döndüren model olarak ödül kazanmasıyla da memnuniyet yarattı. Gulf, motor sporlarının ikonik tasarımı ve bir tutkuyu ifade ediyor. Canlı turuncu ve mavi rengi 1960 ve 1970’lerin yarış dolu günlerini hatırlatıyor. Özel tasarımlı yeni model parlatılmış çelik kasası ile sunuluyor.

Tourbillon Saat Ödülü: H. Moser & Cie, Pioneer Cylindrical Tourbillon Skeleton

İskelet kasası içerisinde üç boyutlu bir gücü gösteriyor bizlere. Saat 12 konumunda küçük kubbeli bir kadran yer alıyor. İndeksleri seramik bazlı malzeme olan Globolight’tan yapılmış. 12ATM su basıncına dayanıklı modelin kasa kalınlığı 15,3 cm.

Takvim ve Astronomi Saati Ödülü: Krayon, Anywhere

Kadranda kontrastlığını dengeli kullanan marka, tüm ayrıcalığını 39 mm kasa çapı içerisinde gösteriyor. Kasası beyaz altın ve kadranındaki safir disklerde gloşe deseni yer alıyor. 72 saat güç rezervine sahip elle kurum bir model.

Sıra Dışı Mekanik Saat Ödülü: Ferdinand Berthoud, FB 2RSM.2-1

Chronomètre FB RSM, özel tourbillon denge sistemi ile zamanı daha da doğru okuma konusunda yapılan uzun araştırmaların sonucunda doğan bir model. Bir No: 8 deniz saatinden ruh alan tasarımı ile sunuluyor ve kadranında bu tasarımın imzasını taşıyor. Zamanı saat 2 konumunda dönen disk üzerinde gösteriyor.

Kronograf Saat Ödülü: Grönefeld, 1941 Grönograaf Tantalum

İki saat ustası kardeşin markası Grönefeld, üçüncü kez GPHG ödülünü kronograf saat kategorisinde aldı. Daha önce tourbillon ve erkek saatlerinde ödül kazandılar. Dahice tasarlanmış klasik bir kronograf görüntüsünde. Paslanmaz çelik olarak 188 adet, tantalumdan ise 25 adet üretildi.

Dalış Saati Ödülü: Tudo, Pelagos FXD

Fransız donanması’nın iş birliği ile oluşturulan model, su altı navigasyonu için tasarlandı. Daha fazla dayanıklı olması amaçlanınca kasa çapı 42 mm titanyum olarak yaratıldı. 200 metre su derinliklerinde rahatlıkla hareket edebiliyor. 72 saat güç rezerv özelliğine sahip olması önemli ayrıcalıklarından biri.

Mücevherli Saat Ödülü: Bulgari, Serpenti Misteriosi High Jewellery

Markanın mikro kalibresiyle elle kurularak hayat bulan model aslındabir gizli saat.Hayran bırakan bir işçiliğe sahip. 40 mm çapında 18 kt pembe altın kasa, turkuaz uçlu bilezik seti, pırlanta kesim pırlanta ve gözler için iki armut kesim rubellit, pavé set pırlanta kadran ile ışıldıyor.

Sanatsal El İşçiliği Ödülü: Voutilainen, JI-KU

Ünlü Japon sanatçısı Tatsuo Kitamura’nın geleneksel lake tekniğini kullandığı bir model. Japon kültürünün günümüze dek süren bir sanat örneğini bileklere taşıyor. Kinpun (altın tozu), Jyunkin-itakane (altın yaprak), Yakou-gai (büyük yeşil sarık kabuğu) ve Awabi-gai (Yeni Zelanda’dan deniz kulağı kabuğu) yapımında ana malzemeler olarak kullanılmış.

Saat Ustalığı Ödülü: Sylvain Pinaud, Origine

Tüm ayrıntıları altın oran şeklinde tasarlanarak yerleştirilmiş bir model. Gümüş renkli kadranı mükemmel okunabilirliği kazandırmak adına özel kaplamaların kontrastlıklarından oluşuyor. Ayrıca neo klasik bir sadeliği içerisinde, yuvarlak hatları zarafetini arttırıyor.

Meydan Okuyan Saatler Ödülü: M.A.D. Editions, M.A.D.1 Red

MB&F’in kurucusu Maximilian Büsser’in daha erişilebilir modeller ürettiği M.A.D. Edition, markanın çılgın tasarımlarının uzantısı olarak M.A.D.1 RED’i yarattı. Saat ve dakika iki döner silindir ile ifade ediliyor. Çelik kasası 42 mm çapında ve çelikten üretildi. Kendinden kurum mekanizması ile 60 saat güç rezervi var.

Kronometri Ödülü: Grand Seiko, Kodo Constant-Force Tourbillon

Olağanüstü model, Grand Seiko’nun ilk mekanik komplikasyon saati olması nedeniyle yeni bir çıkış şeklinde nitelendiriliyor. Markanın mottosu haline gelen okunabilirlik, pratiklik tasarımda rahatlıkla hissediliyor. Yenilikçi mekanizması enerjiyi daha verimli kullanıyor. Kodo Japonca‘kalp atışı’ anlamına geliyor. 20 adet limitli sayıda üretildi. 72 saat güç rezervi bulunuyor.

Küçük İbra Ödülü: Trilobe, Nuit Fantastique Dune Edition

Minimalizmi destekleyen tasarım çizgileri içerisinde yaratıldı.Zarif damarlı kadran, simetrik şekiller meydan okuyor ve üçü sürekli rotasyonda olan dört parçadan oluşur. Kadranında üç farklı pencere bulunuyor: Saatler içinbüyük halka, açıklık içinde görünen dakika çarkı; “Clous de Paris” merkezi ile gök mavisi bir halka arasında değişen saniye çarkı. Dakika ve saniyelerin iç içe geçmesi, saten cilalı ve parlatılmış kadran içi çerçeve içinde sonsuzluğa ve sonsuzca devam eden zamana bir bakış sağlıyor.

İnovasyon Ödülü: Van Cleef & Arpels, Lady Arpels Heures Florales Cerisier Watch

Lady Arpels Heures Florales Cerisier, pembe, beyaz altın, beyaz ve sarı pırlantalar, safir beyaz sedef üzerine minyatür boyama tekniğinden oluşan kendinden kurmalı göz alıcı bir model. 1751 yılında Philosophia Botanica kitabından geliştirilerek tasarlandı. Kadranı 3 boyutlu. Çiçekler açılıp kapanarak kadranın görüntüsünü her 60 dakikada bir farklılaştırıyor. Açılan çiçekler her saat farklılaşıyor. Tüm bu işlevi ustaca gerçekleştiren mekanizması markanın atölyelerinde yaratıldı.

Cesaret Ödülü: Bulgari, Octo Finissimo Ultra 10th Anniversary

İncecik bir Octo Finissimo Ultra 1.80 mm kalınlığı ve tasarım şekline uyumlu mekanizmalı ile ödüle hak kazandı. Aynı inceliğe hizmet eden bileziği ise sadece 1,50 mm kalınlığında. Kadranındaki benzersiz QR kodlu gravürü, dijital boyuta geçiş yaparak NFT’ye dönüşüyor. 10 adet sınırlı sayıda üretildi.

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