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2020 yılı Nobel Ekonomi Ödülünü kim kazandı!
2020 yılı Nobel Ekonomi Ödülü’ne Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson layık görüldü.
Güncel 12.10.2020, 13:21 12.10.2020, 13:22
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2020 yılı Nobel Ekonomi Ödülünü ABD'li ekonomistler Paul R Milgron ve Robert B Wilson kazandı.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020
The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8
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