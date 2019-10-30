2019 yılı trafik cezaları ne kadar?

2019-2020 yılı trafik cezalarının zamlı tarifesi açıklandı. Bazen dalgınlıkla çoğu zaman ise bilmeden sürücüler trafik kurallarını ihlal edebiliyor. Böyle bir durumda da polis, jandarma ya da otomatik denetleme sistemleri, sürücülere ceza yazabiliyor. Yasa ile düzenlenen trafik cezaları temel olarak hem sürücüyü ve araç içerisindeki kişileri hem de trafikte yer alan diğer insanları korumak için hayata geçirilmiştir. Bu nedenle birçoğunun caydırıcı düzeyde yüksek tutarları bulunur ve hemen hemen her yıl güncellenirler.

Tüm bunlara ek olarak bazı kusurların tekrarı durumunda trafik cezasının arttığını unutmamak gerekir. Bunlardan en bilineni ise alkol ya da uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktır.

Trafik Cezasını İndirimli Ödemek

Trafik cezası tebliğ edildiği andan itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapılırsa tutar %25 indirime uğrar. Örneğin 89 TL’lik ceza, 69 TL’ye düşer.

2019 Alkollü Araç Kullanma Cezası

Hususi araçlarda 0.50, hususi olmayan araçlarda ise 0.20 promilin üzerinde alkollü araç kullanmak yasaktır. İlk defa alkollü şekilde araç kullanırken yakalanan kişiler, 1.002 TL trafik cezası ile karşılaşır. 2. defada 1.256, 3. ve daha sonraki yakalanışlarda ise ceza 2.018 TL’dir. Ayrıca sürücünün ehliyetine 6 aydan 5 yıla kadar el konulabilir.

2019 Uyuşturucu Madde Etkisinde Araç Kullanmanın Cezası

Tıbbi amaçlar dışında uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerin kullanılması kanunlarımıza göre suçtur. Ayrıca trafikte uyuşturucu ya da uyarıcı madde etkisinde yakalanmanın cezası da 5.167 TL’dir. Kısacası uyuşturucu etkisinde trafik çevirmesinde yakalanan kişiler hem para cezasına hem de bazı yasal yaptırımlara maruz kalır. Ayrıca ehliyetlerine de 5 yıl boyunca el konulur.

Alkolmetre Ölçümüne Katılmamak

Kolluk kuvvetleri olan polis ve jandarmalar, kontroller sırasında sürücülerden alkolmetre ya da uyuşturucu testi vasıtasıyla ölçüme katılmasını talep edebilir. Sürücüler ölçüm yapmayı reddetmeleri durumunda alkol ya da uyuşturucu kullanmış şekilde cezalandırılır. Ayrıca kolluk kuvvetleri, yanlarında gerekli tertibat bulunmuyorsa sürücüleri en yakın adli tabipliğe de davet edebilir.

Uyuşturucu ya da Alkol Cezası İtirazı

Bazı durumlarda alkolmetre ya da uyuşturucu ölçüm cihazları hatalı sonuç verebilir. Böyle bir durumla karşılaşan sürücülerin ise zaman kaybetmeden en yakın adli tabipliğe, daha sonrasında ise sulh ceza hakimliğine başvurması gerekir.

2019 Hız Sınırını Aşma Cezası

Hız sınırı aşımı ile ilgili cezalar, oransal olarak değişmektedir. Sürücüler, aşılan hız değerinin oranına göre 235 TL’den 1002 TL’ye kadar para cezası ile karşılaşabilir. Aşılan hız sınırına göre cezaların tutarı ise şöyle:

Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını %10’dan %30’a kadar aşmanın cezası 235 TL.

Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını %30’dan %50'ye kadar aşmanın cezası 488 TL.

Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını %50'den fazla aşmanın cezası 1.002 TL.

Ceza Puanı Nedir?

Alkollü araç kullanmak gibi bazı durumlarda sürücülerin ehliyetine doğrudan el konur. Ancak hız sınırını aşmak gibi bazı durumlarda ise para cezasına ek olarak trafik ceza puanı verilir. Bir yıl içerisinde 100 trafik ceza puanı alan sürücülerin ehliyetlerine ise 2 aylığına el konur. 2 ayın sonunda kişinin, sürücü kursunda eğitim alınması gerekir.