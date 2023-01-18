Gümüşhane’de trafik kazası: 3 yaralı

Gümüşhane’de kavşaktan dönmeye çalışan hafif ticari araç ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane-Trabzon karayolunun Özcan Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde 29 AH 634 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Yakup Kolcu anayoldan İstiklal Caddesine dönmek için manevra yaptığı esnada, karşı yönden gelen Hasan Çelik kontrolündeki 07 SEY 29 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan ticari araç sürücüsü Yakup Kolcu ile araçta yolcu olarak bulunan Özcan Mahallesi muhtarı Feyyaz Yüce ve otomobil sürücüsü Hasan Çelik 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle tek şeridi kapanan yol trafik ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.